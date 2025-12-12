Empresas ampliam interesse por liderança consciente

O debate sobre novas formas de gestão tem ganhado força no ambiente corporativo. Modelos tradicionais, baseados em controle e foco exclusivo em resultados imediatos, já não acompanham a complexidade atual das organizações. A necessidade de uma liderança mais consciente tem se tornado um movimento crescente entre empresas de diferentes setores.

Segundo Daniel Spinelli, especialista em liderança, palestrante, mentor e autor da obra A potência da liderança consciente, essa mudança é resultado de transformações profundas na relação entre pessoas, trabalho e cultura organizacional. “Resultados alcançados sem consciência se tornam frágeis e pouco sustentáveis. Liderar hoje exige alinhamento entre desempenho, humanidade e a capacidade de criar ambientes seguros para colaboração e inovação”, afirma.

A tendência também amplia o papel estratégico do RH dentro das empresas. De acordo com o especialista, cabe aos profissionais de gestão de pessoas estimular práticas que integrem aspectos técnicos e humanos. “É fundamental que o desenvolvimento da consciência faça parte da jornada de liderança. Presença, empatia e propósito precisam ser considerados na formação dos líderes”, acrescenta.

Quatro pilares da liderança consciente



Spinelli ainda aborda o conceito sobre os quatro pilares da liderança consciente, explicando que é resultado de anos de pesquisa e prática, estruturado no método apresentado em sua obra. A abordagem se baseia na ampliação da percepção do líder sobre si, sobre o outro e sobre o sistema organizacional.

Autoconhecimento



O processo começa pela compreensão das próprias emoções, valores e padrões de comportamento. Segundo o autor, “nunca devemos subestimar o impacto da transformação pessoal do líder sobre todo o time”.

Segurança psicológica



Ambientes de confiança favorecem a troca aberta de ideias, o aprendizado e a criatividade. O especialista reforça que esse cenário depende diretamente do comportamento do líder no dia a dia. Uma pesquisa da Gitnux contextualiza essa visão, em que 89% dos entrevistados afirmam que segurança psicológica é essencial para um trabalho mais eficiente.

Visão sistêmica



A liderança consciente também está associada à capacidade de reconhecer a interdependência entre equipes e áreas. O autor cita a pesquisadora Kathy Allen ao lembrar que “precisamos enxergar nossas conexões e acreditar que os outros nos apoiarão, se permitirmos”.

Legado



Para Spinelli, o legado não é construído apenas no futuro, mas nas escolhas diárias. “Cada conversa e cada decisão deixam marcas. Liderar é plantar sementes que influenciam o presente e moldam o que virá”, destaca.

A adoção desses princípios, segundo o especialista, contribui para resultados sustentáveis com base em ambientes saudáveis e relacionamentos mais consistentes. O movimento também reforça o papel do RH na transformação da cultura organizacional, fortalecendo práticas capazes de apoiar líderes e equipes em contextos cada vez mais desafiadores.