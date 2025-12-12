Giuliana Flores prevê aumento de 25% nas vendas no Natal

No Natal, considerada a data mais importante para o comércio brasileiro, a Giuliana Flores projeta um crescimento de 25% nas vendas, somando site e lojas físicas. A expectativa segue a tendência positiva apontada pela Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM), que prevê um faturamento de R$ 26,82 bilhões no e-commerce nacional para a data em 2025. Para impulsionar os pedidos, a empresa preparou uma seleção de promoções válidas de 1º a 30 de dezembro, como descontos progressivos, kits e benefícios para clientes do Clube da Giu.

A marca prevê que os arranjos florais representarão 40% das vendas, seguidos pelos itens presenteáveis, como chocolates, bebidas, pelúcias e caixas especiais, que devem atingir 25%. Os kits que combinam flores e presentes têm expectativa de responder por 22% do total, enquanto as cestas de café da manhã e opções gourmet devem alcançar 13% da demanda.

O fortalecimento das vendas em datas comemorativas tem sido essencial para a estratégia de crescimento da companhia. Em 2025, a Giuliana Flores projeta alcançar a marca de 800 mil entregas, apostando nessas ocasiões sazonais para atingir os resultados. Esse desempenho reflete não apenas em números, mas também no compromisso da marca com um portfólio de mais de 10 mil produtos. Presente em todo o território nacional, a empresa oferece entregas expressas que, em algumas regiões, são realizadas em até três horas.

“O Natal é um momento mágico, quando famílias e amigos se reúnem para celebrar a paz, a união e a esperança. Presentear nessa época vai além de um gesto de amor, é uma forma de expressar carinho e gratidão. Queremos estar presentes nesse momento especial, ajudando as pessoas a fortalecer os laços com quem amam”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.