Gold Spell anuncia patente do composto Capillenzine

A Gold Spell e Everk Cosméticos anunciou que patenteou o composto Capillenzine, que atua na saúde do couro cabeludo e no fortalecimento do crescimento capilar. Trata-se de um ativo que fará parte de novos produtos da marca, somando-se a um portfólio que já possui itens como shampoos, condicionadores, séruns, máscaras de nutrição, hidratantes, entre outros.



O Capillenzine combina ácidos esfoliantes suaves, extratos botânicos, cafeína, vitaminas, minerais, aminoácidos e peptídeos bioativos selecionados. Embora cada ingrediente possua níveis diferentes de evidência científica (variando entre estudos in vitro, ensaios clínicos ou análises de blends cosméticos), todos foram escolhidos por apresentarem mecanismos biológicos relevantes para o crescimento capilar ou para a saúde do couro cabeludo.



“Estamos trabalhando e testando a união de componentes há cerca de dois anos para obter resultados satisfatórios e significativos quando o assunto é redução da queda capilar e estímulo do crescimento saudável dos fios. Com isso, investimos em estudos e testes para conseguir desenvolver um novo blend exclusivo visando diferencial de mercado”, destaca Anderson Morais, CEO da Gold Spell e Everk Cosméticos.



Morais cita que, de acordo com os testes laboratoriais realizados pela IPClin, foi constatado um resultado de 90% de eficácia em diferentes tipos de pessoas e etnias. Com isso, o blend é liberado para todos os tipos de adultos, afirma ele.

O composto patenteado atua simultaneamente em diversos pontos do ciclo do fio e age como estímulo ao folículo piloso, estrutura na pele responsável por produzir e sustentar o crescimento do cabelo.



“O complexo também reúne ativos botânicos amplamente estudados, como Serenoa serrulata (saw palmetto) — tradicionalmente relacionado à inibição da 5α-redutase, com estudos sugerindo benefícios em alopecia androgenética”, diz Morais. A alopecia androgenética ao qual ele se refere é um tipo comum de queda de cabelo em homens e mulheres.



O Capillenzine inclui extratos já consagrados em formulações capilares, como o Ginseng, com estudos mostrando ativação de vias proliferativas e efeitos semelhantes aos observados com estimulantes capilares tradicionais, acrescenta o CEO.



“Há também extratos da planta Scutellaria baicalensis, rica em baicalina, com ação anti-inflamatória e estímulo ao desenvolvimento folicular, além de extratos clássicos como arnica, urtiga, lúpulo, capsicum, centáurea e bardana, presentes em trabalhos sobre tônicos e xampus voltados para queda capilar, atuando principalmente em microcirculação e equilíbrio inflamatório”, informa Morais.



A presença de ácido salicílico, láctico e sodium salicylate promove uma esfoliação suave e controlada, removendo sebo, células mortas e resíduos. Isso facilita a penetração dos demais ativos e cria um ambiente mais favorável ao desempenho biológico dos ingredientes estimulantes, acrescenta.

“De forma geral, o Capillenzine foca em: estímulo do folículo, modulação androgênica, fortalecimento da ancoragem do fio, melhora da microcirculação, equilíbrio inflamatório, otimização do ambiente do couro cabeludo. O conjunto apresenta um racional técnico completo e coerente para reduzir a queda e promover fios mais fortes, densos e resistentes”, resume Morais.

