China Eastern Airlines Lança Nova Rota “Xangai-Auckland-Buenos Aires”, Abrindo uma "Ponte Aérea” no Pacífico

XANGAI, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEA, http://www.ceair.com/) inaugura sua nova rota Xangai-Auckland-Buenos Aires no dia 4 de dezembro. O voo inaugural, operado pela aeronave temática do "Museu Nacional da China" da CEA, transportou 282 passageiros em uma viagem de 20.000 quilômetros. A nova rota marca o primeiro voo direto de Xangai para uma grande cidade sul-americana, abrindo um novo "corredor para o sul” através do Pacífico, oferecendo uma alternativa às rotas tradicionais de transferência baseadas na Europa ou na América do Norte. A viagem, que antes podia levar até 30 horas, foi reduzida para cerca de 25 horas, um novo recorde de um voo comercial mais longo do mundo.

Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

A CEA opera a rota com aeronaves Boeing 777-300ER wide-body. O voo MU745 (Xangai-Buenos Aires) partirá às segundas e quintas-feiras, enquanto o MU746 retornará às terças e sextas-feiras. A imagem corporativa do "Museu Nacional da China", criada em conjunto pela CEA e pelo Museu Nacional da China, incorpora motivos inspirados nos artefatos icônicos do museu, e recebeu o apelido de "uma galeria de artes no céu".

Antes da partida, a CEA realizou uma breve cerimônia inaugural no Aeroporto Internacional de Xangai Pudong, com decoração com tema argentino e presentes comemorativos. Os passageiros do voo inaugural foram servidos bebidas especiais com estilos sul-americano e chinês, bem como pratos argentinos, incluindo camarão vermelho argentino gelado, bife M5 e frango assado. A CEA também aprimorou suas ofertas de serviços internacionais adicionando uma linha direta em espanhol (+86-21-20695530) para fornecer assistência completa aos passageiros.

Além do novo corredor aéreo, a rota liga três continentes. Com a obtenção da “5a liberdade do ar”, a CEA pode fazer transferências de passageiros e de carga em Auckland sem mudar de aeronave, facilitando o comércio entre a China, Nova Zelândia e Argentina. A companhia aérea também lançou um canal de entrega direta de cadeia fria da Argentina para a China. No voo de volta, a aeronave transportou 2,1 toneladas de cerejas argentinas e 10,5 toneladas de salmão chileno fresco para a China. A rota também deve aproveitar estações opostas dos hemisférios norte e sul, atraindo passageiros para os climas e paisagens contrastantes do outro lado do globo. Isso injetará um novo impulso nos intercâmbios culturais entre a Ásia-Pacífico e a América Latina, e criação de uma "ponte aérea" através do Oceano Pacífico.

