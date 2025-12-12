Bodor Laser Fornece Solução de Corte de Perfil All-in-One para Fabricação de Aço Estrutural

JINAN, China, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os gastos federais com infraestrutura e os gastos de capital do setor privado estão alimentando um novo crescimento no aço estrutural norte-americano. A solução integrada de processamento de perfis da Bodor Laser — U3000 e Hicut Fiber Laser Cutter — está aumentando a eficiência e a precisão da fabricação para fabricantes de toda a região.

Hicut Professional Profile Fiber Laser Cutting Machine da Bodor

Os fluxos de trabalho convencionais dos feixes I e H são complexos e propensos a erros de posicionamento, especialmente com padrões complexos. A solução da Bodor unifica a fabricação de furos, chanfros, entalhes, marcação e corte em um ciclo automatizado com suporte para corte, carregamento e descarregamento contínuos. Com integração Tekla® e Posicionamento Inteligente de Correção de Desvio, o sistema reproduz detalhes do projeto com alta precisão, garantindo uma montagem sem problemas no local.

1. U3000 Professional Multi-task Fiber Laser Cutting Machine

O U3000 processa perfis, chapas e tubos em uma única máquina. Com um comprimento máximo de processamento de 110,24 polegadas, várias mesas de trabalho podem ser adicionadas para carregamento, corte e descarregamento ininterruptos.

Funções Principais:

Corte de perfil de aço estrutural padrão e irregular

Corte de furos, cortes retos e chanfros em chapas

Corte de furos, chanfros, interseção e cortes transversais em tubos

Base de aço opcional para instalação flexível

2. Hicut Professional Profile Fiber Laser Cutting Machine

Projetado para fabricação automatizada de vigas I e H, o Hicut integra carregamento, furo, entalhe, chanfro, corte e descarga sem intervenção manual.

Destaques:

Carregamento rápido (<20 segundos) com zoneamento inteligente que agrupa peças de trabalho por comprimento

Entalhe de trava de uma passagem com afastamento ideal; sem necessidade de retificação secundária

Articulação de cinco eixos e movimento alternativo da cabeça do laser de 180°, permitindo cortes de ângulo total e de alta precisão



Ambas as máquinas estão implantadas em fábricas de aço estrutural em toda a América do Norte para aplicações de infraestrutura, maquinário e construção naval. Seu desempenho e serviço responsivo ganharam forte reconhecimento de clientes.

A Bodor lidera as vendas globais de lasers de fibra há seis anos consecutivos (Shenzhen Forward Research Institute, Registros de Vendas de Máquinas de Corte a Laser com 1000W e Acima, de 2019 (inclusive) a 2024). Seus componentes principais - Bodor Laser (fonte de laser), Bodor Thinker (sistema de controle) e Bodor Genius (cabeça de corte) - oferecem uma garantia de cinco anos. Na América do Norte, a Bodor continua expandindo sua equipe de serviços e fortalecendo o estoque local de peças sobressalentes em apoio aos fabricantes. Um representante da Bodor observou que a empresa continuará avançando na tecnologia de processamento a laser, reforçando sua rede de serviços para melhor atenderàdemanda regional.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf1fdf3-f7ec-49cd-911f-1801ed481025

Contatos Dennis Wang info@bodor.com Bodor Laser Inc. www.bodor.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9601260)