A BEYOND Developments revela uma nova visão para uma vida com propósito nas ilhas de Dubai com o SIORA

A BEYOND Developments, a ousada e inovadora incorporadora imobiliária que está moldando destinosàbeira-mar de última geração nos Emirados Árabes Unidos, revelou hoje, SIORA, seu primeiro projeto urbanísticoàbeira-mar nas Ilhas de Dubai e o segundo empreendimento de grande escala da empresa em um ano. O lançamento reforça o crescimento acelerado da BEYOND e forte alinhamento com a visão urbana futura de Dubai.

BEYOND Developments - SIORA Masterplan at sunset - Dubai Islands (Photo: AETOSWire)

Com uma área superior a 2 milhões de pés quadrados, SIORA foi concebido como um santuário costeiro inspirado nas filosofias dos jardins japoneses, incluindo a busca pelo Ikigai, o conceito japonês de encontrar propósito e realização na vida cotidiana. Nesse contexto, reflete uma filosofia de criação de espaços que trazem clareza, equilíbrio e um senso de significado, onde a arquitetura nutre o bem-estar e restaura a harmonia entre as pessoas, a natureza e o lugar.

Comentando sobre o lançamento, Adil Taqi, CEO da BEYOND Developments, disse: “Desde a sua criação em 2024, a BEYOND teve uma trajetória excepcional com nove lançamentos em 2025, que proporcionaram oportunidades para um público mais amplo vivenciar uma vida mais rica e significativa. Hoje, tenho o prazer de anunciar o lançamento de SIORA, o segundo masterplan de clusters da empresa e uma nova e ousada expansão para destinosàbeira-mar, abrangendo mais de2 milhões de pés quadrados com 2,7 milhões de pés quadrados de área bruta locável nas belíssimas Ilhas de Dubai.”

“ Este masterplan visa definir a próxima geração de vida urbana costeira, em consonância com o inspirador Masterplan Urbano de Dubai para 2040, que coloca o bem-estar, a acessibilidade a pé e a natureza no centro da vida comunitária. Incorpora nossa visão para futuros ambientes de vidaàbeira-mar, onde a excelência em design, a beleza natural e a conexão emocional se unem para capacitar as pessoas a viverem experiências equilibradas e a se conectarem de forma significativa com a natureza e a comunidade," acrescentou Taqi.

Ao longo do último ano, a BEYOND realizou nove lançamentos, recebeu moradores e investidores de mais de 40 países e superou as expectativas Vendas de 10 bilhões de AED, uma trajetória que reflete o ímpeto da empresa e a confiança do mercado em sua abordagem orientada pelo design.

Taqi enfatizou: “SIORA representa a próxima fase da expansão da BEYOND ao longo da costa de Dubai. Isso reflete nosso compromisso em criar comunidades cuidadosamente projetadas que tenham valor duradouro e um significado mais profundo para um público global. SIORA vai estabelecer um novo padrão de referência para a vidaàbeira-mar nas ilhas de Dubai , um ecossistema costeiro completo com residências, opções de hospedagem e uma experiência de estilo de vida única. ”

SIORA foi planejado como um bairro costeiro para pedestres, onde a natureza dita o ritmo da vida cotidiana. Mais do que 70% do masterplan é dedicado a espaços verdes abertos, criando mais de 1,5 milhão de pés quadrados de paisagens que aumentam o conforto e aproximam as pessoas do litoral ao longode 6 km de praia contínua, o mar se torna parte integrante da vida comunitária e do bem-estar ao ar livre.

Caminhos sombreados e terraços ajardinados incentivam a movimentação fluida e a interação social ao longo do dia. Essas trilhas proporcionam microclimas mais frescos e emolduram vistas relaxantes para a água e o horizonte, permitindo um estilo de vida ativo, conectado com a terra e humano. Como elemento essencial da criação de um espaço público, expressões culturais e artísticas cuidadosamente selecionadas enriquecem o ambiente de SIORA, introduzindo instalações esculturais influenciadas pela estética japonesa para fortalecer a identidade do local e transformar cada jornada em uma experiência cultural inspiradora.

A sustentabilidade está intrinsecamente ligada ao design de SIORA através do vento, da água e da luz. Inspiradas na filosofia dos jardins japoneses, essas forças naturais moldam a ventilação, o conforto e o equilíbrio climático, elevando a qualidade de vida nas Ilhas de Dubai por meio de um design criterioso e uma visão costeira com propósito. Este é o início da presença multifásica da BEYOND nas Ilhas de Dubai, elevando o conceito de moradiaàbeira-mar com foco em design e moldando o futuro do litoral de Dubai.

