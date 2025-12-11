(Legenda: 12Bet Celebra 18 Anos de Sinceridade, Integridade e Jogo Responsável)

LONDRES, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12Bet, que molda o panorama dos iGaming desde 2007, celebra orgulhosamente o seu 18.º aniversário, marcando quase duas décadas de dedicação sinceraàconfiança, integridade e conexões significativas com jogadores de todo o mundo. Guiada pela certeza de que a sinceridade cria relacionamentos duradouros, a 12Bet continua a ser um símbolo de credibilidade e justiça na indústria global de jogos online.

Há 18 anos a sinceridade vem orientando o relacionamento da 12Bet com jogadores e parceiros, moldando seu compromisso com o jogo responsável e uma filosofia de jogador em primeiro lugar. Em 2025, esta dedicação foi reconhecida em todo o setor, com a seleção da 12Bet para o prêmio de Melhor Atendimento ao Cliente no EGR Operator Awards 2025 e de Operador de Apostas Desportivas do Ano no SBC Awards 2025, reafirmando o seu esforço genuíno para aumentar a satisfação e a confiança dos jogadores em todos os mercados.

Desde clubes de futebol mundiais a campeonatos de badminton de elite, a integridade da 12Bet brilha através das suas parcerias com organizações desportivas globais. A marca apoiou orgulhosamente o Arsenal F.C., o Newcastle United F.C. e outros clubes de futebol de renome, demonstrando uma paixão sincera pelo jogo e pela sua comunidade. Também colaborou com a Federação Mundial de Badminton (BWF) e o prestigiado All England Open, incorporando os valores de respeito e espírito esportivo que unem atletas e torcedores de todo o mundo.

“Chegar aos 18 anos é mais do que uma conquista; é uma promessa cumprida”, disse um porta-voz da 12Bet. “Agradecemos aos nossos membros, parceiros e equipe leais por acreditarem em nós. A sinceridade sempre orientou nossa jornada e continuará moldando a forma como criamos experiências honestas e gratificantes para todos os jogadores.”

Como parte do seu 18º aniversário, a 12Bet lançará em breve uma nova iniciativa de adesão, refletindo o seu apreço pelos jogadores em todo o mundo. Guiada pela sinceridade e confiança, ela ressalta a visão da marca de criar conexões duradouras e promover um futuro mais responsável para a indústria.

Sobre a 12BET

A 12BET, criada em 2007, é uma das principais marcas de iGaming da Ásia, criada com base no valor central da sinceridade e um forte compromisso com o jogo responsável. Classificada em 17º lugar em Annual Power 50 da revista eGaming Review, a 12Bet conquistou reconhecimento global por sua plataforma confiável e integridade de longa data. Guiada pela sinceridade em todas as interações, a marca continua a fornecer uma experiência segura, confiável e significativa para jogadores de todo o mundo.

