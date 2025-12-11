A Andersen Consulting amplia sua oferta de serviços com a LBC

A Andersen Consulting reforça as suas capacidades através de um Acordo de Colaboração com a LBC, uma empresa internacional sediada em Portugal, conhecida pela sua abordagem integradaàotimização de negócios, transformação digital e desenvolvimento de capital humano, combinando criatividade e ética humana com IA para acelerar a criação de valor.

Fundada em 2001, a LBC apoia organizações internacionais, entidades governamentais e empresas em diversos setores, incluindo financeiro, energético, de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT), transporte e público. Atendendo clientes na África, nas Américas e na Europa, a LBC oferece consultoria de gestão, transformação digital, capacitação e implementação de inteligência artificial (IA). Reconhecida por sua cultura de transformação inovadora focada em desempenho sustentável, a empresa auxilia seus clientes a navegar por mudanças complexas com impacto mensurável. Investimentos recentes em IA empresarial aprimoram suas capacidades em UX/UI, automação, análise de dados e soluções web.

"Na LBC, nossa missão está enraizada na cocriação de um impacto significativo e duradouro", disse Carlos Valleré de Oliveira, fundador e CEO da LBC. "Ajudamos nossos clientes a definir seu futuro e a liderar com clareza e convicção. A colaboração com a Andersen Consulting amplia nossa capacidade de fazer isso em diferentes regiões e setores, trazendo mais relevância, recursos e alcance ao trabalho com o qual estamos profundamente comprometidos. Juntos, podemos gerar valor sustentável que perdura muito além de qualquer projeto individual."

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: "A transformação não se resume a ter um plano; ela exige uma mentalidade baseada em agilidade, responsabilidade e execução consistente. O que diferencia a LBC é sua capacidade de combinar visão estratégica com transformação digital e desenvolvimento de talentos, apoiados pela inteligência artificial, de uma forma que impulsiona mudanças comportamentais reais e desempenho a longo prazo. Sua abordagem inovadora complementa nossas capacidades e aumenta o valor que oferecemos aos clientes que enfrentam a complexidade e constroem o futuro."

Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da empresa. Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

