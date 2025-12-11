O Texas Card House sediará o Circuito World Series of Poker® em 2026
Uma parceria exclusiva traz a World Series of Poker para o Texas pela primeira vez.
A World Series of Poker (WSOP) anunciou que o Texas se juntará ao seu seleto grupo de cidades-sede do Circuit Tour de 2026 pela primeira vez na história. Através de uma parceria exclusiva com o Texas Card House, o icônico WSOP Circuit será realizado em Austin, no TCH Social, de 23 de abril a 4 de maio de 2026. O TCH Social é uma das unidades principais da empresa texana, com até 70 mesas de pôquer, um restaurante completo, coquetéis artesanais e um ambiente sofisticado.
Durante o evento, o Texas se tornará o centro do universo do pôquer profissional. Jogadores do mundo todo competirão no Texas Card House, em Austin, para conquistar um anel de campeão do WSOP Circuit, prêmios enormes e um lugar na história do pôquer neste primeiro evento da WSOP realizado no Texas. Espectadores e fãs podem esperar muita emoção, competições de alto nível e uma atmosfera que só o Texas pode proporcionar.
"O Texas Card House passou mais de uma década construindo uma das comunidades de pôquer mais renomadas e eletrizantes do mundo", disse Ryan Crow, CEO do Texas Card House. "A oportunidade de sediar a primeira etapa do WSOP Circuit na história do Texas é mais do que um evento — é uma celebração de cada jogador, cada dealer, cada jogo e cada momento que tornou o pôquer texano lendário. Estou muito feliz em ver o Texas Hold’em voltar para casa, no Texas, em uma escala tão grandiosa."
Desde 2014, o Texas Card House tornou-se sinônimo de uma experiência de pôquer incomparável para jogadores de todos os níveis. A marca redefiniu o que o pôquer deve ser: inovador, acolhedor, competitivo e autenticamente texano. O Texas Card House conta com seis unidades no Texas — Austin, Dallas, Las Colinas, Houston, Spring e Vale do Rio Grande — todas reconhecidas pelo serviço de alto padrão, torneios de excelência e uma forte cultura voltada para a comunidade.
Essa parceria histórica com a WSOP representa a próxima evolução, colocando a paixão e o poder da cultura do pôquer texano sob os holofotes globais. Mais detalhes sobre a parceria, a programação do evento e a lista de participantes serão anunciados em breve.
Sobre o Texas Card House
Fundada em 2014, o Texas Card House se tornou uma das marcas de pôquer mais influentes da América, conhecida por seu serviço de primeira linha, torneios de alto nível e cultura voltada para a comunidade. Com diversas unidades em todo o estado, o Texas Card House continua a elevar e redefinir o pôquer no Texas.
Sobre o Circuito World Series of Poker®
O WSOP Circuit é uma série global de torneios de pôquer de elite que premia os cobiçados anéis do WSOP Circuit e apresenta etapas competitivas nos EUA e em todo o mundo. Como uma das marcas mais reconhecidas do setor, o WSOP Circuit oferece aos jogadores um caminho direto para a grandeza no pôquer.
