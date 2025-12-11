Abu Dhabi lança o cluster FIDA para moldar a próxima geração de soluções financeiras e de investimento

Abu Dhabi lançou o cluster FinTech, Seguros, Digital e Ativos Alternativos (FIDA) para acelerar o desenvolvimento de soluções financeiras e de investimento de próxima geração e expandir o papel do emirado como um centro de capital global.

Liderado pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED) e pelo Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), o cluster é um pilar fundamental da agenda de diversificação econômica de longo prazo de Abu Dhabi. Até 2045, a FIDA deverá contribuir com US$ 15,2 bilhões adicionais para o PIB direto de Abu Dhabi, gerar 8.000 empregos qualificados e atrair pelo menos US$ 4,6 bilhões em investimentos, consolidando a posição do emirado como um destino para sistemas financeiros inovadores e resilientes.

A FIDA reúne áreas de alto crescimento onde tecnologia, regulamentação e capital se cruzam, incluindo fintech, ativos digitais, seguros, resseguros e investimentos alternativos. Seu objetivo é posicionar Abu Dhabi como uma jurisdição preferencial para empresas globais que buscam desenvolver, testar e expandir novos produtos financeiros em um ambiente regulatório estável e voltado para o futuro.

H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente da ADDED, disse: “A estratégia econômica de Abu Dhabi se baseia no planejamento de longo prazo e no princípio de que capital, talento e inovação devem fluir por meio de infraestrutura de classe mundial. O cluster FIDA é um investimento estrutural para o futuro. Ao coordenar esforços entre reguladores, capital soberano, instituições financeiras e inovadores, o FIDA fortalece as bases das finanças da próxima geração e reforça o posicionamento global de Abu Dhabi como a capital do capital financeiro.”

ELE. Badr Al-Olama, Diretor Geral da ADIO, comentou: “A FIDA representa uma mudança radical no papel de Abu Dhabi nas finanças globais. Temos a arquitetura de um centro financeiro global onde a inovação digital, a transformação fintech e as tecnologias de última geração encontram, desde o início, capital de longo prazo e regulamentação voltada para o futuro. Ao reunir investidores soberanos, reguladores, instituições globais e inovadores tecnológicos em um único cluster conectado, Abu Dhabi se torna o lar preferido para aqueles que estão construindo o futuro dos ativos digitais, soluções financeiras baseadas em IA e plataformas fintech inovadoras."

Os pilares integrados do programa do cluster foram concebidos para criar um ecossistema financeiro abrangente e globalmente competitivo. A FIDA promoverá infraestrutura de ativos digitais de nível institucional e plataformas fintech que atendam aos padrões internacionais, expandirá a capacidade de seguros e resseguros para atender às necessidades sofisticadas de gestão de riscos e estabelecerá estruturas de poupança de longo prazo com proteção ao consumidor que fortaleçam a resiliência financeira. Também ampliará o acesso a diversos canais de financiamento para pequenas e médias empresas, incluindo empréstimos alternativos, dívida de risco e soluções de capital de crescimento.

O financiamento sustentável está integrado em todo o cluster, com ênfase no desenvolvimento de instrumentos financeiros verdes e de transição alinhados aos compromissos de Abu Dhabi de alcançar emissões líquidas zero. A FIDA também expandirá o cenário de ativos alternativos do emirado, criando um ambiente favorável para veículos de private equity, venture capital e imobiliários voltados para investidores institucionais globais.

O cluster oferece infraestrutura financeira personalizada para setores prioritários, incluindo inovação em alimentos e água por meio do cluster de Crescimento Agroalimentar e Abundância Hídrica (AGWA), ciências da vida por meio do cluster de Saúde, Resistência, Longevidade e Medicina (HELM) e mobilidade por meio do cluster da Indústria de Veículos Inteligentes e Autônomos (SAVI). Isso garante que empresas inovadoras em toda a economia possam acessar financiamento adequado, gerenciar riscos e crescer de forma eficaz.

A posição de Abu Dhabi como a “Capital do Capital” é sustentada por US$ 1,8 trilhão em riqueza soberana, estruturas regulatórias de classe mundial e uma extensa rede de acordos de dupla tributação, proteção de investimentos e comércio. As empresas que operam na FIDA se beneficiam de um acesso eficiente, garantido por tratados, aos principais mercados globais da Europa, América do Norte e Ásia. Essa combinação de capital robusto, clareza regulatória e conectividade internacional posiciona Abu Dhabi como líder em fintech, resseguros e ativos alternativos.

A FIDA reúne um ecossistema coordenado de parceiros que abrangem regulamentação, financiamento, infraestrutura, inovação e desenvolvimento de talentos. A supervisão regulatória é liderada pelo Ministério das Finanças, pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, pela ADGM e pela Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities, que colaborarão para garantir uma governança financeira coesa e preparada para o futuro.

Parceiros de financiamento, incluindo fundos soberanos, escritórios familiares e o Fundo Khalifa para o Desenvolvimento Empresarial, proporcionarão acesso a capital em diferentes estágios de crescimento. Instituições de infraestrutura que abrangem previdência, pagamentos, crédito e seguros apoiarão a oferta de produtos e serviços financeiros de padrão global.

Uma rede de inovação e P&D liderada pela Hub71, Universidade dos Emirados Árabes Unidos, Universidade Khalifa de Ciência e Tecnologia, Instituto de Finanças dos Emirados e Academia ADGM terá como foco a tradução da pesquisa em tecnologias financeiras comercialmente viáveis. A rede de desenvolvimento de talentos promoverá habilidades em ciência atuarial, engenharia fintech, finanças quantitativas e disciplinas relacionadas, fortalecendo ainda mais o papel de Abu Dhabi como um centro pioneiro em soluções financeiras.

A FIDA reforça o status de Abu Dhabi como um centro financeiro global de próxima geração e impulsiona a ambição do emirado de se tornar o destino preferido para aqueles que constroem o futuro das finanças e da gestão de investimentos.

