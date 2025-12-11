A Nexo adquire a Buenbit em uma grande expansão pela América Latina

Nexo, a principal plataforma de ativos digitais com US$ 11 bilhões em ativos sob gestão, anunciou hoje a aquisição da Buenbit, uma das plataformas de criptomoedas mais confiáveis ??e de crescimento mais rápido da América Latina. Esta transação estratégica marca um marco na expansão global da Nexo, unindo a infraestrutura de liquidez avançada e os produtos de alto rendimento da empresa com a profunda experiência local e a sólida base de clientes da Buenbit.

Com a aquisição da Buenbit, uma provedora de serviços de ativos virtuais registrada na CNV, a Nexo consolida sua presença global no mercado de ativos digitais mais promissor do mundo: a América Latina. A Buenbit se tornou um pilar da adoção de criptomoedas na Argentina e no Peru, reconhecida por sua plataforma intuitiva, foco na conformidade e soluções inovadoras de conversão de moeda fiduciária para criptomoeda, adaptadas aos mercados dinâmicos da região.

Reunindo as plataformas

Como resultado da aquisição, os clientes da Buenbit terão acesso ao conjunto global de produtos de investimento em criptomoedas da Nexo, beneficiando-se de padrões de segurança de alto nível, oportunidades de rendimento elevado, crédito garantido por criptomoedas em mercados com opções de crédito tradicionais limitadas, além de atendimento personalizado. Com o premiado conjunto de produtos da Nexo, os clientes podem negociar mais de 100 criptomoedas em mais de 1.500 pares, usar produtos estruturados como o Investimento Duplo, realizar negociações avançadas de futuros e aproveitar o programa de fidelidade da Nexo, baseado no token $NEXO.

Antoni Trenchev, cofundador, Nexo:

"A Argentina há muito tempo é um campo de provas para a inovação em fintech. Ao unir forças com uma equipe que conhece este mercado como a palma da mão, estamos dando um primeiro passo confiante para trazer os recursos globais da Nexo para um contexto local. Com a escala da Nexo e os relacionamentos e a experiência da Buenbit, nossas soluções inovadoras encontrarão terreno fértil para um crescimento exponencial nos próximos 12 meses."

Federico Ogue, CEO, Buenbit :

"A parceria com a Nexo é o próximo passo natural em nossa evolução. Já comprovamos que o conhecimento do mercado local e a abrangência de nossos produtos podem impulsionar a inovação na Argentina, onde a preservação do valor é fundamental. Agora, com a confiança da nossa comunidade e a escala global da Nexo, estamos prontos para ampliar esse impacto por toda a região, capacitando as pessoas a poupar, investir e aumentar seu patrimônio em um ambiente estável, transparente e regulamentado."

A conclusão da transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais.

Construindo com força e consistência

Na América Latina, onde a inflação, a volatilidade e o acesso limitado ao crédito continuam a prejudicar as poupanças a longo prazo, as vantagens da Nexo tornam-se ainda mais evidentes: rendimentos consistentes, crédito garantido por criptomoedas que proporciona liquidez, juntamente com ferramentas intuitivas para navegar na economia dos ativos digitais.

Esta aquisição estabelece as bases para uma presença regional consolidada, alicerçada no alinhamento local, na inovação de produtos e na expertise necessária para desbloquear a riqueza sustentável em ativos digitais na América Latina. Como parte de sua estratégia plurianual para a região, a Nexo desenvolverá Buenos Aires como um centro regional para futuras parcerias e investimentos na Argentina, Peru e México, reforçando sua posição como uma consolidadora global responsável no espaço de ativos digitais.

Sobre a Nexo

A Nexo é uma plataforma de riqueza de ativos digitais, desenvolvida para capacitar clientes a aumentar, gerenciar e preservar seus ativos de criptomoedas. Nossa missão é liderar a próxima geração de criação de riquezas, com foco no sucesso do cliente e na entrega de soluções personalizadas, apoiadas pelo atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Desde 2018, a Nexo tem proporcionado oportunidades incomparáveis para clientes visionários em mais de 150 jurisdições. Com mais de 11 bilhões de dólares em ativos sob gestão e mais de 371 bilhões de dólares em transações processadas, oferecemos valor duradouro para milhões de pessoas em todo o mundo. Nossa plataforma tudo-em-um combina tecnologia avançada com uma abordagem centrada no cliente, oferecendo poupanças de alto rendimento com termos flexíveis e fixos, empréstimos lastreados em criptoativos, ferramentas de negociação sofisticadas e soluções de liquidez, incluindo o primeiro cartão de débito/crédito de criptomoedas. Construído com base em profunda experiência no setor, um modelo de negócios sustentável, infraestrutura robusta, segurança rigorosa e licenciamento global, a Nexo defende a inovação e a prosperidade duradoura.

Site oficial: nexo.com

Sobre a Buenbit

A Buenbit é uma plataforma líder de investimentos na América Latina que permite aos usuários poupar, investir e acessar o mercado de criptomoedas por meio de uma experiência intuitiva e com foco na conformidade. Ao longo dos anos, a Buenbit processou mais de US$ 2 bilhões em volume, ajudando centenas de milhares de usuários na Argentina e na região a preservar e aumentar seu patrimônio por meio de investimentos em criptomoedas e ações, sob uma estrutura VASP registrada na CNV.

Website oficial: buenbit.com

