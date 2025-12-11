A ON.energy assina o maior contrato de transformadores dedicados dos EUA para aplicações em data centers e energias renováveis

A ON.energy, fornecedora de infraestrutura AI UPS™ de média tensão e segura para a rede elétrica, destinada a data centers de hiperescala, anunciou hoje um contrato de fornecimento de transformadores no valor de 5 gigawatts (GW) para aplicações em data centers e infraestrutura de energia renovável nos Estados Unidos. Essa aquisição apoiará inicialmente a rápida implantação da tecnologia AI UPS da ON.energy em complexos de data centers a partir de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251211152882/pt/

ON.energy Signs Largest Dedicated Transformer Deal in the U.S. for Data Center and Renewable Applications

O acordo surge num momento em que a procura de energia dos centros de dados dos EUA deverá atingir dezenas de gigawatts nesta década, com os clusters de IA a emergirem como as cargas elétricas de maior densidade e de resposta mais rápida alguma vez ligadasàrede.

Nos termos do acordo, a ON.energy escolheu a Prolec GE para fabricar e fornecer transformadores trifásicos de montagem em pedestal, desenvolvidos especificamente para a arquitetura de média tensão da ON.energy. Essas unidades serão instaladas em campi de data centers de IA conectadosàrede e também em instalações totalmente independentes (behind-the-meter). Além disso, serão integradasàtecnologia da ON.energy para estabilizar cargas de trabalho de IA, aplicar taxas de variação controladas e proteger tanto o data center quanto a rede durante distúrbios de tensão.

"Os centros de dados de IA estão se tornando as maiores e mais dinâmicas cargas elétricas do mundo. Para implantá-los de forma responsável e em grande escala, precisamos de parceiros que possam entregar não apenas em volume, mas também com o mais alto padrão de qualidade", disse Dax Kepshire, presidente da divisão de Data Centers da ON.energy. "Este acordo garante que tenhamos a infraestrutura necessária para continuar implantando data centers seguros para a rede elétrica no ritmo exigido pelo mercado."

Este projeto representa um marco importante no desenvolvimento de sistemas de data center seguros para a rede elétrica e preparados para IA, que estabilizam cargas com variações rápidas e oferecem desempenho de interconexão previsível. Com equipamentos e infraestrutura confiáveis, a ON.energy continua permitindo que seus clientes construam campus de IA que se interconectam mais rapidamente, operam com maior confiabilidade e se integram de forma mais responsávelàrede elétrica.

Sobre a ON.energy

A ON.energy está construindo a espinha dorsal da infraestrutura de energia e IA, fornecendo energia segura para a rede em data centers e instalações críticas. A empresa fornece e opera sistemas de energia hiperescaláveis que resolvem os desafios mais complexos de resiliência, oferecendo soluções personalizadas para data centers de IA, instalações críticas e ativos de frente de medidor (front-of-the-meter). Seu histórico abrange os setores industrial, manufatureiro, de infraestrutura, transporte e armazenamento em escala de rede. Com tecnologia patenteada e software proprietário, a ON.energy desenvolve projetos em todas as partes do mundo que estabelecem novos padrões de resiliência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251211152882/pt/

Contato com a imprensa:

Diana Kaul

diana@rdb2bmarketing.com

303.332.4252