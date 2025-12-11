Fermaca promove a Fermaca Digital City para acelerar o desenvolvimento da infraestrutura de IA no México

A Fermaca está impulsionando o desenvolvimento da Fermaca Digital City, um campus de data centers de última geração projetado para suportar cargas de trabalho de IA em larga escala e computação de alto desempenho para o México e a América Latina. Com o apoio do governo de Durango, o projeto visa realizar um dos investimentos em infraestrutura digital mais significativos da região.

Líderes do governo de Durango, da Fermaca e da NVIDIA se reuniram na sede da NVIDIA em Santa Clara, Califórnia, para analisar o progresso, coordenar os próximos passos e discutir como a instalação pode apoiar os objetivos nacionais de IA do México, incluindo o interesse do país em desenvolver capacidades soberanas de IA.

Avançando as metas do México em IA e infraestrutura digital

As discussões se concentraram na IA soberana, incluindo como as nações podem desenvolver sistemas de IA adaptados a idiomas, cultura e prioridades locais, utilizando infraestrutura controlada e operada nacionalmente. A Fermaca Digital City está sendo projetada como uma plataforma de referência capaz de apoiar esses esforços com a tecnologia NVIDIA, permitindo treinamento em larga escala, inferência, simulação e aplicações de IA multimodal.

Ao integrar infraestrutura de alto desempenho com conectividade regional por meio da Fermaca Networks, o projeto busca fortalecer a autonomia tecnológica, reduzir as dependências externas e contribuir para os objetivos de inovação mais amplos definidos pela liderança nacional.

Visão geral da Fermaca Digital City

Fermaca Digital City está sendo desenvolvido como um campus de 250 MW preparado para IA, equipado para alimentar cargas de trabalho de última geração em setores como energia, manufatura, logística e cidades inteligentes.

Destaques do projeto

Localização: Durango, México

Durango, México Tecnologia: NVIDIA

NVIDIA Capacidade de TI: Fábrica de IA de 250 MW

Principais componentes:

Infraestrutura dedicada a gás natural para fornecimento confiável de energia

Sistemas de geração de energia sustentáveis ??e de alta eficiência

Um centro de dados de classe mundial que oferece suporteàcomputação avançada de IA

Conectividade de alta velocidade através da Fermaca Networks para interconexão nacional e internacional





Investimento: Totalmente financiado pela Fermaca

Totalmente financiado pela Fermaca Impacto esperado: Criação de empregos, desenvolvimento de talentos em IA e aumento da competitividade global em tecnologias digitais

Alinhamento com as prioridades nacionais

O projeto apoia os esforços mais amplos do México para fortalecer a infraestrutura digital e expandir o acesso a tecnologias avançadas. Com foco em energia limpa, computação soberana e conectividade nacional, a Fermaca Digital City está alinhada a programas federais voltados para a expansão das capacidades de IA, o fomento da criação de empregos de alto valor agregado e o avanço do desenvolvimento tecnológico inclusivo.

Compromisso com o Benefício Social e a Sustentabilidade

Fermaca Digital City incorpora princípios de design que promovem a sustentabilidade a longo prazo e o desenvolvimento regional:

Benefício social: Novas oportunidades de emprego qualificado e programas de treinamento em IA para talentos locais

Novas oportunidades de emprego qualificado e programas de treinamento em IA para talentos locais Confiabilidade energética: Infraestrutura dedicada de gás e energia que garante segurança operacional

Infraestrutura dedicada de gás e energia que garante segurança operacional Sustentabilidade: Sistemas energeticamente eficientes e integração de fontes de energia mais limpas para reduzir o impacto ambiental

Aplicações em setores-chave

Espera-se que a instalação acelere a adoção da IA ??em áreas críticas para o desenvolvimento social e econômico, incluindo:

Educação: Ferramentas de aprendizagem de IA e programas de treinamento em tecnologia

Ferramentas de aprendizagem de IA e programas de treinamento em tecnologia Saúde: Soluções de IA para diagnóstico, análise de imagens e telemedicina

Soluções de IA para diagnóstico, análise de imagens e telemedicina Segurança: Sistemas de análise preditiva e de consciência situacional baseados em dados

Além disso, a Fermaca Digital City está totalmente alinhada com as prioridades da presidente Claudia Sheinbaum e com os princípios orientadores do Plano México , impulsionando infraestrutura estratégica para a soberania tecnológica, o desenvolvimento científico e a modernização industrial. O projeto apoia diretamente os objetivos nacionais de fortalecer a capacidade de computação de alto desempenho, ativar polos regionais de inovação e criar empregos de alto valor agregado que promovam um modelo de crescimento tecnológico mais equitativo, sustentável e genuinamente mexicano.

Declarações

Esteban Villegas Villarreal, governador de Durango:

"Esta iniciativa fortalece a posição de Durango como um polo tecnológico emergente. Ao abraçarmos a inovação digital, estamos abrindo portas para novas oportunidades econômicas e preparando nossa região para o futuro."

Manuel Calvillo, presidente da Fermaca:

“A Fermaca Digital City reflete nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento do México. Com nossa expertise em infraestrutura, a tecnologia da NVIDIA e a conectividade da Fermaca Networks, estamos lançando as bases para uma transformação digital sustentável."

Reconhecimento

A Fermaca expressa sua gratidão ao governo de Durango pelo apoio contínuo eàliderança nacional pela promoção de iniciativas que fomentam a inovação, a adoção de tecnologia e o desenvolvimento econômico em todo o México.

