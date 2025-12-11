Doha Debates apresenta "Na Sala: O Podcast dos Negociadores" ao vivo no Fórum de Doha

O Doha Debates da Fundação Qatar destacou a prática de negociações de alto risco com um episódio especial ao vivo de seu premiado podcast em parceria com a Política Externa, Os Negociadores, no Fórum de Doha, após o lançamento da quinta temporada da série de podcasts em 1º de dezembro.

Realizado em colaboração com Os Negociadores , o episódio contou com a participação do International Peace Institute (IPI), parceiro especial deste programa nesta temporada, e do Política Externa, parceiro de longa data do Doha Debates, e de uma conversa fascinante entre Príncipe Zeid bin Ra'ad bin Zeid Al Hussein, presidente e diretor executivo do Instituto Internacional da Paz, e Dr. Robert Malley, professor e autor.

Moderada ao vivo, a discussão explorou a busca pela paz entre Israel e Palestina, baseando-se na vasta experiência de ambos os palestrantes em diplomacia e resolução de conflitos. A conversa também examinou momentos-chave do livro de Malley Amanhã é Ontem: Vida, Morte e a Busca pela Paz em Israel-Palestina , escrito em coautoria com Hussein Agha, juntamente com reflexões sobre outras negociações importantes, incluindo o acordo nuclear com o Irã em 2015.

O Príncipe Zeid abriu a sessão apresentando o trabalho do Dr. Malley em mediação de alto risco, dizendo: "Para mim, é uma grande honra para entrevistar o Dr. Malley como parte da série Os Negociadores produzida pela Doha Debates e Política Externa com o apoio do IPI. Robert é um dos diplomatas e negociadores mais experientes dos Estados Unidos."

Compartilhando insights importantes de sua carreira, o Dr. Malley ofereceu uma visão privilegiada dos desafios enfrentados pelos negociadores e dos caminhos para acordos duradouros. "As pessoas precisam ser mais criativas, mais corajosas e mais imaginativas", afirmou.

Acrescentando mais uma perspectiva, o diretor-geral do Doha Debates, Amjad Atallah, destacou a importância de tornar a negociação mais acessível ao público global, observando o papel singular do Catar no apoio aos esforços de diálogo em todo o mundo. "As negociações muitas vezes acontecem longe dos olhos do público, mas nos impactam pessoalmente todos os dias e moldam o mundo em que vivemos", disse Amjad Atallah, diretor-geral do Doha Debates. "Com Os Negociadores , Destacamos histórias fascinantes de negociadores e as habilidades que eles usam para tentar tornar o mundo um lugar melhor."

Os episódios mais recentes da quinta temporada da série de podcasts, "Como 193 Países Concordaram com o Crime de Agressão" e "Por Dentro do Acordo 'Impossível' que Evitou um Desastre Ambiental no Iêmen", estão disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Novos episódios serão lançados semanalmente até a estreia da gravação do Fórum de Doha, em 2 de fevereiro de 2026.

Os Negociadores Faz parte do amplo portfólio de programas do Doha Debates, que exploram questões globais por meio de diálogos significativos. Novos episódios de debates são lançados semanalmente. Outros programas do Doha Debates estão disponíveis DohaDebates.com.

Sobre a Doha Debates

O Doha Debates reúne uma vanguarda de buscadores da verdade intelectualmente curiosos para debater construtivamente as diferenças, visando construir um futuro melhor. Enfatizamos a união em vez da divisão, incentivando conversas que nos aproximam em vez de nos afastarem. DohaDebates.com

