Líderes do setor de pagamentos não estão preparados para a disrupção de 2026, alerta a ACI Worldwide

De acordo com as últimas informações, a maioria dos líderes globais em pagamentos não possui um plano claro para lidar com as mudanças drásticas previstas para 2026 As dez principais previsões de pagamentos da ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), uma inovadora pioneira em tecnologia de pagamentos globais. Com inteligência artificial, autenticação de última geração, novas estruturas regulatórias e uma demanda crescente por pagamentos instantâneos, integrados e seguros, o setor está entrando em uma era de disrupção estrutural. No entanto, o relatório recente da ACI Pagamentos em Transição: Liderança em uma era de transformação revela que apenas 36% dos executivos de pagamentos têm um plano claro de modernização a longo prazo, deixando muitos sem uma visão estratégica para a transformação.

"Em 2026, a disrupção nos pagamentos não será incremental, mas sim estrutural", afirmou Philip Bruno, Diretor de Estratégia e Crescimento da ACI Worldwide. "O tempo real agora é o padrão, os ativos digitais estão entrando em ecossistemas regulamentados e a IA está transformando todas as camadas da cadeia de valor. Nossa pesquisa é um alerta claro: os bancos precisam se modernizar com propósito, orquestrar de forma inteligente e construir confiança em larga escala — ou correm o risco de ficar para trás."

1. Reestruturação do setor bancário: Fusões e aquisições irão separar os líderes dos retardatários

A atividade de fusões e aquisições deve acelerar em 2026,àmedida que os bancos buscam crescimento em gestão de patrimônio, cartões e novos mercados. Com o crescimento do setor permanecendo em 4-5%, os líderes de mercado estão crescendo quase duas vezes mais rápido, investindo pesadamente em tecnologia, com um aumento de 8-9% ao ano, para competir com as grandes empresas de tecnologia. Somente os líderes podem sustentar esse nível de investimento. Os demais? Estarãoàprocura de compradores *

2. A regra dos 40 está de volta — e vai remodelar o cenário dos pagamentos

Em 2026, crescimento e margem serão mais importantes do que expectativas exageradas. A Regra dos 40 — crescimento da receita mais margem antes dos impostos acima de 40% — retorna como o filtro de avaliação definitivo. Aqueles que não atingirem essa meta enfrentarão consolidação. Relatório recente da ACI Pagamentos em Transição: Liderança em uma era de transformação revela uma dura verdade: 69% dos executivos de pagamentos se declaram líderes, mas menos da metade investe em inovação, enquanto tecnologias legadas e inércia interna sufocam o progresso. A lacuna entre confiança e capacidade está aumentando — e os investidores punirão os que fingem ser líderes. A verdadeira liderança será medida pela execução: planos ambiciosos, infraestrutura em tempo real e pronta para a nuvem, e estratégias de gestão de talentos que transformem a ambição em resultados consistentes

3. A disrupção se acelera, passando de fundamental para estrutural

Os fluxos de pagamento globais estão passando por uma transformação radical, impulsionada pela tecnologia, regulamentação e demanda do consumidor. Não se trata mais apenas de cartões mais rápidos; trata-se de desmantelar infraestruturas antigas e redefinir modelos de negócios.

O que está motivando isso?

Tecnologia: Inteligência artificial, processamento em tempo real, autenticação de última geração.

Regulamentação: Stablecoins, BNPL (Buy Now, Pay Later - Compre Agora, Pague Depois) e estruturas de open banking estão remodelando a conformidade e a economia.

Comportamento: Os consumidores esperam experiências instantâneas, integradas e seguras em todos os lugares.

A disrupção não é mais gradual – é estrutural. Quem se adapta, vence. Quem não se adapta, fica para trás.

4. IA: O fator multiplicador de margem nos pagamentos

Em 2026, a IA estará presente em todas as camadas dos pagamentos, impulsionando a segurança, a personalização e a eficiência. A biometria comportamental e a detecção de anomalias em tempo real estão fortalecendo a proteção contra fraudes, enquanto modelos de autoaprendizagem se adaptam instantaneamente a novas ameaças. Ao mesmo tempo, a IA aumentará a eficiência em processos essenciais, otimizando o roteamento, a conciliação e a gestão de liquidez para lidar com volumes crescentes. O diferencial? Governança e treinamento: a evolução da IA ??em pagamentos dependerá tanto de como os sistemas são treinados e governados quanto das próprias tecnologias.

5. A regulamentação desencadeia uma nova era de convergência

2026 marcará os primeiros sinais de convergência regulatória significativa no setor de pagamentos,àmedida que estruturas como a PSD3, o licenciamento de ativos digitais e as regras de resiliência operacional começarem a alinhar sistemas e padrões em todos os mercados. A conformidade está deixando de ser uma restrição para se tornar um catalisador, impulsionando a modernização, relatórios mais robustos e interoperabilidade transfronteiriça perfeita.

6. A “corrida a três” que impulsiona o futuro dos pagamentos: Stablecoins, depósitos tokenizados e pagamentos instantâneos

As stablecoins, os depósitos tokenizados e os pagamentos instantâneos estão entrando em uma fase de clara diferenciação, com casos de uso distintos emergindo nos setores de varejo, B2B e fluxos internacionais. À medida que as estruturas de tokenização amadurecem e os agentes regulamentados consolidam o dinheiro digital, essas infraestruturas irão revolucionar a liquidação, a liquidez e a experiência do cliente. Em 2026, as instituições financeiras se concentrarão na interoperabilidade, na resiliência e na preparação para ataques quânticos para garantir que os sistemas novos e tradicionais coexistam com segurançaàmedida que os volumes aumentam.

7. A orquestração inteligente chega ao grande público

Até 2026, a orquestração inteligente será um requisito competitivo indispensável. À medida que as opções de pagamento se multiplicam e o comércio se expande por mais canais e regiões geográficas, a tomada de decisões em tempo real otimizará cada transação, equilibrando custo, velocidade, risco e conformidade. As instituições que adotarem a orquestração alcançarão taxas de aceitação mais altas, operações sem atritos e experiências consistentes para o cliente, mesmo com o aumento da complexidade dos sistemas.

8. Novas plataformas de pagamento impulsionam a inclusão financeira em todo o mundo

Pagamentos instantâneos, carteiras digitais e novas plataformas de ativos digitais estão facilitando o acesso a serviços financeiros em todo o mundo, especialmente em economias em desenvolvimento. O relatório da ACI, Pagamentos em Tempo Real: Impacto Econômico e Inclusão Financeira revela uma ligação empírica entre pagamentos em tempo real e inclusão financeira, com mercados como o Brasil (Pix) e a Índia (UPI) já demonstrando um impacto significativo. Até 2026, essas plataformas se expandirão para novas regiões, permitindo que indivíduos sem acesso a serviços bancários e pequenas empresas ingressem na economia digital de forma segura e acessível.

9. Agentic shopping decola

Assistentes de compras autônomos movidos por IA (não “agentic commerce”) se tornarão mainstream em 2026, assumindo tarefas como descoberta de produtos, comparação de preços e apoioàtomada de decisão — enquanto os consumidores ainda finalizam as compras. Essa mudança estabelece as bases para o comércio totalmente agêntico. Segundo a Gartner, 33% das empresas adotarão IA agêntica até 2028, em 2026, as empresas começarão a adaptar suas estratégias digitais para reformular as jornadas dos clientes, adotando esses intermediários digitais autônomos.

10. Confiança: O diferencial definitivo

À medida que a IA e a automação remodelam os fluxos de pagamento, a confiança torna-se o diferencial decisivo. As instituições devem aliar velocidadeàsegurança e garantir que as decisões tomadas pela IA sejam transparentes, resilientes e explicáveis. As carteiras de identidade digital emergentes reforçarão a verificação e reduzirão o atrito. Os provedores que combinarem tecnologia avançada com governança clara e confiança do cliente liderarão em um ecossistema cada vez mais automatizado.

Notas aos editores:

* Dados de acordo com a previsão anual da Gartner sobre gastos com TI corporativa para o mercado de serviços bancários e de investimento

Sobre as dez principais previsões de pagamentos anuais da ACI Worldwide

A ACI Worldwide publica suas dez principais previsões anuais de pagamentos a cada ano, avaliamos o progresso em relação às perspectivas para o final do ano e introduzimos um novo conjunto de "Principais Previsões de Pagamentos" para o ano seguinte.

