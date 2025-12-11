Obras em Steel Frame surgem como alternativa sustentável

Em um cenário global marcado pelo agravamento dos efeitos da mudança climática e pela intensificação das exigências por soluções construtivas ambientalmente responsáveis, o setor da construção civil tem ganhado relevância estratégica. Responsável por 37% das emissões globais de gases de efeito estufa, segundo estudos da UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), o segmento enfrenta a necessidade imediata de incorporar sistemas e materiais capazes de reduzir impactos ambientais, otimizar o desempenho energético das edificações e atender a parâmetros normativos cada vez mais rigorosos.

Nesse contexto, a Barbieri do Brasil, reconhecida pela fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e Light Steel Framing, destaca o Steel Frame como uma solução técnica avançada para a construção eficiente, sustentável e de alto desempenho.

“Quando falamos em mudança climática, muitas vezes pensamos apenas em energia ou transporte, mas a forma como construímos também é decisiva. Os sistemas em Steel Frame permitem projetar edificações mais leves, eficientes e com melhor desempenho térmico, reduzindo o consumo de energia ao longo de toda a vida útil da construção”, afirma André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil.

Eficiência energética como diretriz técnica da construção contemporânea

A eficiência energética consolidou-se como um dos principais vetores de inovação no ambiente construído. Seu conceito engloba a aplicação de soluções integradas que permitam:

Otimização de recursos desde a fase de projeto até a operação do edifício;

desde a fase de projeto até a operação do edifício; Redução das cargas térmicas , resultando em menores demandas de aquecimento e resfriamento;

, resultando em menores demandas de aquecimento e resfriamento; Melhoria do desempenho global da envoltória, conforme diretrizes da ABNT NBR 15575 (Norma de Desempenho) e normas relacionadas ao comportamento térmico, como a NBR 15220.

Dentro desse contexto técnico, destacam-se os seguintes elementos:

Implementação de tecnologias inovadoras , que proporcionam maior precisão construtiva e desempenho superior.

, que proporcionam maior precisão construtiva e desempenho superior. Elevação dos padrões construtivos , com redução de pontes térmicas, maior estanqueidade e melhor desempenho termoacústico.

, com redução de pontes térmicas, maior estanqueidade e melhor desempenho termoacústico. Utilização de materiais sustentáveis , como o aço galvanizado, caracterizado por elevada durabilidade, resistência e reciclabilidade integral.

, como o aço galvanizado, caracterizado por elevada durabilidade, resistência e reciclabilidade integral. Adoção de práticas industrializadas, que reduzem emissões diretas e indiretas de carbono, minimizando o impacto ambiental no ciclo completo da obra.

“O Steel Frame já nasce alinhado às demandas de um mundo que precisa construir melhor e com menor impacto. Não se trata apenas de cumprir normas, mas de antecipar tendências e oferecer ao mercado soluções que combinam desempenho técnico, racionalização de obra e responsabilidade ambiental”, complementa Rossi.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a sólida expertise da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953, sul-americana na fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil combina tecnologia de ponta internacional com um rigoroso padrão de qualidade. Com uma ampla distribuição em todo o território nacional, a empresa também atua como um importante hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.