Interactive Brokers adiciona acesso à bolsa B3 do Brasil

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje que clientes qualificados fora do Brasil agora podem negociar ações brasileiras na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Essa expansão oferece aos investidores mais maneiras de acessar oportunidades de mercados emergentes na América Latina, além de ações globais, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, por meio de uma única plataforma unificada.

A B3 é um dos mercados mais ativos e líquidos da região. Com essa adição, os investidores terão acesso diretoànegociação de ações brasileiras, além de mais de 160 mercados no mundo inteiro, por meio das poderosas plataformas e ferramentas de negociação da Interactive Brokers.

“Os investidores globais precisam de acesso contínuo a mercados diversos para se manterem competitivos”, disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “Ao adicionar a bolsa B3 do Brasil, estamos oferecendo aos nossos clientes acesso eficiente e de baixo custo a uma das economias emergentes mais dinâmicas do mundo, por meio de nossa plataforma global unificada.”

A Interactive Brokers oferece acesso a mais de 160 mercados e suporta financiamento e negociação em até 28 moedas. Essa mais recente expansão de mercado reforça o compromisso da empresa de fornecer aos clientes acesso eficiente e de baixo custo a oportunidades globais.

Observe que o acessoàbolsa B3 do Brasil por meio da Interactive Brokers não está disponível para residentes do Brasil.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma excepcionalmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de ponta, acumulando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

Interactive Brokers Group, Inc.

Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com