Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

RTM garante entrega estratégica da CVM 175 com apoio da GFT Technologies

Projeto de modernização conjunto permitiu adequar fundos de investimento às instruções da CVM 175, cumprindo o prazo estabelecido de mercado.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
11/12/2025 16:37

compartilhe

SIGA

A RTM, uma das principais infraestruturas do mercado financeiro brasileiro, conquistou um marco regulatório e tecnológico ao concluir etapas decisivas do projeto de adaptação de fundos de investimento à CVM 175, em parceria com a GFT Technologies, empresa global de transformação digital centrada em inteligência artificial (IA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O desafio da companhia de tecnologia foi assumir, em janeiro de 2024, um projeto que contava com apenas 3% das entregas concluídas. Com o suporte da GFT, a RTM finalizou, em outubro de 2024, a entrega regulatória da quebra em classes e subclasses para fundos do tipo FIF, cumprindo o prazo de mercado.

A RTM obteve os seguintes benefícios:

  • Entregas no prazo regulatório, em conformidade com a CVM 175.
  • Identificação e correção de gaps técnicos que poderiam resultar em prejuízos financeiros.
  • Aumento na transparência da gestão do projeto, com visibilidade real sobre o andamento das entregas.


Para Marcio Castro, CEO da RTM, o projeto foi fundamental para oferecer maior flexibilidade aos players da indústria de fundos. “A parceria com a GFT foi importante não apenas para atender aos prazos regulatórios, mas também para mostrar nosso comprometimento em entregar sempre a melhor solução ao cliente, no menor tempo possível, facilitando a gestão e distribuição do fundo. Sem dúvida, esse resultado abriu caminho para novas oportunidades de crescimento”.

Já para Sergio Favarin, vice-presidente de Negócios da GFT Technologies, o projeto ilustra a capacidade da empresa em gerar valor estratégico para o setor financeiro. “Assumimos um projeto complexo em um momento crítico e conseguimos entregar dentro do prazo e com qualidade. Mais do que tecnologia, levamos governança, confiança e clareza para o cliente — elementos essenciais para o sucesso da RTM e para a evolução do mercado de investimentos”.

Impacto para o mercado

A nova estrutura de fundos, agora organizada em classes e subclasses, amplia a capacidade do mercado de criar produtos financeiros mais personalizados e diversificados. Investidores e gestores passam a contar com opções mais transparentes, confiáveis e alinhadas às melhores práticas regulatórias.



Website: https://www.gft.com/br/pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay