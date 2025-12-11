A Audiencerate conquista o status de Parceiro do Google Customer Match, fortalecendo seu papel como Fornecedora Global de Dados

A Audiencerate, uma empresa internacional de tecnologia especializada em soluções e plataformas de ativação de dados nos setores de AdTech e MarTech, foi oficialmente premiada pelo Google como uma Parceira de Upload de Correspondência de Clientes. Essa certificação é concedida a um número restrito de operadores globais (https://support.google.com/google-ads/answer/7361372?hl=en) autorizado a gerenciar e integrar dados primários no ecossistema do Google Ads e do DV360.

A empresa fortalece sua parceria estratégica com o Google ao adicionar a acreditação de Parceiro de Upload do Customer Match ao seu status já existente de parceiro certificado Fornecedor de dados do Google. Essa nova certificação permite que a Audiencerate integre perfeitamente segmentos de público-alvo e dados proprietários às plataformas de publicidade do Google.

A combinação dessas duas certificações representa uma situação excepcional no cenário internacional e consolida a posição da Audiencerate no mercado de publicidade digital, que depende cada vez mais de dados primários.

Por meio da nova integração, as empresas podem usar com segurança seus próprios conjuntos de dados (incluindo endereços de e-mail criptografados, números de telefone e identificadores digitais) para criar públicos-alvo personalizados para campanhas de Busca, YouTube, Gmail, Display e Shopping. Essa funcionalidade é particularmente relevante em um momento em que a unificação de AdTech e MarTech é crucial e as empresas estão acelerando a transição para estratégias de marketing baseadas em ativos de dados proprietários.

"A aprovação do Google representa um marco estratégico em nossa trajetória de crescimento rumo a uma plataforma MadTech inovadora", explica Nicola Boschetti, CEO da Audiencerate. "Nossa tecnologia nos permite oferecer uma infraestrutura integrada que adere aos mais altos padrões, apoiando as empresas em sua transição para uma economia de dados centrada na privacidade e na concretização do valor comercial de seus dados proprietários."

A Audiencerate opera nos principais mercados europeus e internacionais, estabelecendo parcerias com marcas, agências e plataformas tecnológicas para a gestão e ativação de dados de marketing. Este reconhecimento recente por parte do Google reforça ainda mais a capacidade da empresa de competir eficazmente com os intervenientes globais nos setores de MarTech e AdTech.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251210599808/pt/

press@audiencerate.com