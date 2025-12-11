Alamo une IA e técnica para ditar nova era na prospecção B2B

O ano de 2026, marcado por Copa do Mundo, eleições e feriados, exige atenção redobrada dos donos de negócios para manterem suas áreas comerciais produtivas. Neste cenário, a prospecção de clientes torna-se uma prioridade estratégica para garantir o crescimento contínuo do empreendedor brasileiro, especialmente em empresas B2B. Para atender a essa demanda, a Alamo Prospecção Comercial surge com uma solução que entrega novos contatos qualificados, utilizando o WhatsApp como principal canal.

Dados da “Pesquisa Serviço 2025 – Qualitativa e Quantitativa”, divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em outubro deste ano, mostram que o uso do WhatsApp como meio de comunicação com clientes já é realidade para mais de 80% dos pequenos negócios de serviço, superando em quase o dobro a utilização de redes sociais e do atendimento telefônico. A pesquisa também revelou uma carência do setor por estrutura para evoluir em inteligência mercadológica.

“Prospectar clientes é, de fato, uma das maiores dores enfrentadas pelos empreendedores. Para que um negócio se mantenha ativo e em crescimento, a venda é o motor essencial, pois ela viabiliza a contratação de pessoal, investimentos em aculturamento e a compra de equipamentos. Em outras palavras, sem a geração contínua de receita, a própria existência da empresa é ameaçada”, comenta Rodrigo Oliveira, CEO da Alamo.



Prospecção pelo WhatsApp ganha espaço



O modelo de negócio da Alamo nasceu de uma dificuldade interna do grupo empresarial, que inclui as agências Oitavus, BLOB WEB e a mídia Plástico Virtual. “Em 2021, nós notamos que as pessoas não atendiam mais telefone como antigamente. Cada vez era mais complexo fazer alguém atender e demonstrar interesse em fazer uma reunião. Então, buscamos alternativas de mercado com as ferramentas mais tecnológicas possíveis e como extrair delas o melhor resultado para gerar oportunidade”, explica Rodrigo.

A partir dessa busca, a equipe integrou o conhecimento em prospecção e as técnicas de persuasão comercial. “Unimos tudo isso, criamos uma abordagem e começamos a gerar essas oportunidades para nós. Depois que deu certo, notamos que tinha uma forma de criar uma metodologia em cima disso e agregamos valor fazendo prospecção por e-mail e também por WhatsApp”, complementa o CEO.

A abordagem foi apresentada aos clientes do grupo, que enfrentavam os mesmos desafios. Foi então que a Alamo Prospecção Comercial foi criada, com uma metodologia validada que utiliza inteligência artificial (IA) e automação em conjunto com as técnicas de persuasão comercial da equipe.

“Muitas empresas têm dificuldade em gerar oportunidades porque o time de vendas foca apenas nos clientes atuais, ou o gestor precisa cuidar do negócio. Nós nos encarregamos da qualificação do lead e enviamos as oportunidades diretamente para os vendedores, que vão para a negociação”, conclui Rodrigo Oliveira.

Atualmente, a empresa atende empresas B2B e B2C em diversos segmentos e estados brasileiros, buscando demonstrar o valor de sua solução para o sucesso comercial e o crescimento das organizações.