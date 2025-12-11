Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

São Paulo recebe evento gratuito Natal Radical 2025 que reúne esportes e lazer

O evento acontece de 9 a 23 de dezembro e oferece atividades esportivas

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
11/12/2025 16:01

compartilhe

SIGA
x
São Paulo recebe evento gratuito Natal Radical 2025 que reúne esportes e lazer
São Paulo recebe evento gratuito Natal Radical 2025 que reúne esportes e lazer crédito: DINO

De 9 a 23 de dezembro, o Modelódromo do Ibirapuera recebe o evento gratuito Natal Radical. Promovido pela Associação Brasileira de Esportes de Ação (ABEA), com apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, une a magia do Natal e atividades esportivas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Localizado na Rua Curitiba, 290, próximo à árvore de Natal do Ibirapuera, o Modelódromo funcionará diariamente das 14h às 22h.

Atrações

O Natal Radical 2025 reúne diversas atrações: pista de patinação no gelo, bungee jump, pista de hoverboard e patinação tradicional, arena lúdica com Papai Noel e oficinas, simulador da NASA com neve artificial, surf machine, parede de alpinismo com slider e rapel, mega tirolesa e arena jungle.

No local também há uma praça de alimentação com uma variedade de opções gastronômicas.

Além das atividades interativas, o evento receberá apresentações de patinação no gelo de atletas profissionais, cenários temáticos e painéis natalinos para captar fotos em família.

Diogo Gomes, organizador do evento e presidente da Associação Brasileira de Esportes de Ação (ABEA), reitera a visão por trás do Natal Radical: “Queremos proporcionar às famílias um passeio de Natal completo, em um ponto estratégico de São Paulo, que já é um marco na cidade. É um evento totalmente gratuito, pensado para incluir e superar por meio dos esportes. O Natal Radical é a união do esporte e da magia do Natal em um só lugar”.

O secretário municipal de Turismo, Rui Alves, destaca que a iniciativa faz um convite à população para vivenciar a alegria desta época do ano de um jeito diferente. “São Paulo é uma cidade que nos convida, durante o ano todo, a vivenciar o novo e desafiar nossos limites. É um lugar onde as pessoas buscam realizar sonhos e conhecer coisas novas. Neste Natal, nosso convite é para a população e os turistas enxergarem a cidade de novos ângulos, do alto de uma tirolesa ou prestes a saltar de bungee jump”, afirma.

A expectativa para a edição de 2025 é que 60 mil pessoas visitem o evento ao longo dos 15 dias.

Serviço: Natal Radical 2025
Data: 9 a 23 de dezembro
Horário: das 14h às 22h
Local: Modelódromo – Rua Curitiba, 290, São Paulo (ao lado da árvore do Ibirapuera)



Website: https://www.instagram.com/natal_radical/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay