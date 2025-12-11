São Paulo recebe evento gratuito Natal Radical 2025 que reúne esportes e lazer

De 9 a 23 de dezembro, o Modelódromo do Ibirapuera recebe o evento gratuito Natal Radical. Promovido pela Associação Brasileira de Esportes de Ação (ABEA), com apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, une a magia do Natal e atividades esportivas.

Localizado na Rua Curitiba, 290, próximo à árvore de Natal do Ibirapuera, o Modelódromo funcionará diariamente das 14h às 22h.

Atrações

O Natal Radical 2025 reúne diversas atrações: pista de patinação no gelo, bungee jump, pista de hoverboard e patinação tradicional, arena lúdica com Papai Noel e oficinas, simulador da NASA com neve artificial, surf machine, parede de alpinismo com slider e rapel, mega tirolesa e arena jungle.

No local também há uma praça de alimentação com uma variedade de opções gastronômicas.

Além das atividades interativas, o evento receberá apresentações de patinação no gelo de atletas profissionais, cenários temáticos e painéis natalinos para captar fotos em família.

Diogo Gomes, organizador do evento e presidente da Associação Brasileira de Esportes de Ação (ABEA), reitera a visão por trás do Natal Radical: “Queremos proporcionar às famílias um passeio de Natal completo, em um ponto estratégico de São Paulo, que já é um marco na cidade. É um evento totalmente gratuito, pensado para incluir e superar por meio dos esportes. O Natal Radical é a união do esporte e da magia do Natal em um só lugar”.

O secretário municipal de Turismo, Rui Alves, destaca que a iniciativa faz um convite à população para vivenciar a alegria desta época do ano de um jeito diferente. “São Paulo é uma cidade que nos convida, durante o ano todo, a vivenciar o novo e desafiar nossos limites. É um lugar onde as pessoas buscam realizar sonhos e conhecer coisas novas. Neste Natal, nosso convite é para a população e os turistas enxergarem a cidade de novos ângulos, do alto de uma tirolesa ou prestes a saltar de bungee jump”, afirma.

A expectativa para a edição de 2025 é que 60 mil pessoas visitem o evento ao longo dos 15 dias.

Serviço: Natal Radical 2025

Data: 9 a 23 de dezembro

Horário: das 14h às 22h

Local: Modelódromo – Rua Curitiba, 290, São Paulo (ao lado da árvore do Ibirapuera)