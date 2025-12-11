Corpo a Corpo: linha se renova com foco no autocuidado

Desde o fim da década de 1980, a Davene tem uma linha de hidratantes corporais genuinamente nacional, que faz parte da rotina de cuidados pessoais de gerações de consumidores, consolidando-se como opção de hidratação para o dia a dia. Depois de quase quarenta anos de mercado, a linha Corpo a Corpo se reposiciona mirando as novas formas de autocuidado com valores que pautam o consumo consciente.

A empresa decidiu adequar a linha às demandas de consumidores que buscam produtos livres de testes em animais, com ingredientes naturais e fragrâncias que acompanham seu estilo de vida, redefinindo o design das embalagens e novas fórmulas.

O relançamento conta com a renovação das versões clássicas Bela e Natural e Suave Deleite (ambas com nova fórmula), além do lançamento das novas fragrâncias Doce Pitaya, Elixir de Cereja e Alô Detox.

A expansão da linha continua no início de 2026, com o redesign dos desodorantes (nas versões roll-on e aerossol), além do lançamento dos sabonetes líquidos, trazendo as mesmas fragrâncias dos hidratantes.

Adaptação às demandas de autocuidado



O que provocou a reformulação foi a evolução das expectativas de quem consome produtos de cuidados corporais. “Há quatro décadas, quando a linha foi lançada, a conversa sobre autocuidado era muito diferente. Hoje, nosso público busca hidratação que vá além da função básica, querem produtos que reflitam um estilo de vida, que sejam sustentáveis e que tragam sensações”, afirma Simone Baiseredo, gerente de Marketing da Davene.

Segundo ela, a decisão de renovar a composição e de lançar novas fragrâncias atende a esse movimento.

A nova formulação traz ingredientes de origem vegetal sem conservantes controversos, como triclosan. Em testes realizados pela equipe de pesquisa e desenvolvimento, a hidratação foi mantida por até 48 horas, uma métrica que a marca destaca como diferencial para um produto de uso cotidiano. “Garantir longa duração sem comprometer a textura era fundamental. Chegamos a uma consistência cremosa que é rapidamente absorvida, oferecendo conforto e um toque envolvente”, explica Simone. Todos os hidratantes são dermatologicamente testados e recomendados para todos os tipos de pele.

Fragrâncias inéditas e de alta perfumação



A linha oferece cinco fragrâncias, entre releituras e criações inéditas, cada uma seguindo caminhos olfativos diferentes. Há versões mais delicadas, como a que explora pétalas de rosa com um toque floral leve, e outra inspirada no algodão, construída para transmitir aconchego e sensação de maciez. Também aparecem propostas mais atuais, como a aposta em notas frutadas ligadas à tendência crescente da pitaya na gastronomia e na perfumaria, além de uma opção mais intensa e sedutora, pensada para quem prefere perfumes marcantes.

Para perfis que buscam frescor, surge uma combinação que une chá verde e acordes refrescantes, adequada ao clima quente. A marca adiantou ainda que trabalha em uma sexta fragrância, prevista para 2026, com inspiração oriental gourmand e perfil versátil.

Campanha apresenta o novo posicionamento



O reposicionamento da linha de hidratantes se desdobra na campanha “Viva de Corpo Inteiro”. Desenvolvida em parceria com a agência Zero11, a campanha é baseada em pesquisas de tendências de comportamento. O objetivo é provocar reflexão sobre a forma como as mulheres enxergam seu corpo e sua rotina.

“Percebemos que a vida contemporânea pede atitudes corajosas e autênticas. Queríamos entregar um produto que trouxesse uma mensagem de inspiração: viver intensamente o presente e celebrar cada traço da própria história”, analisa Simone.

A campanha se estrutura em quatro frentes que se complementam. Primeiro, a atitude, estimulando decisões que traduzem a personalidade de cada mulher e reforçam a autonomia nas escolhas de cuidado. Depois, a narrativa de temas reais do cotidiano, como diversidade, sustentabilidade e bem-estar emocional, para dialogar de forma viva com o momento atual.

A representatividade também aparece como eixo central, trazendo diferentes corpos para mostrar que autocuidado é plural e pertence a todas. E, por fim, a alegria de viver, exaltando os pequenos prazeres que trazem alegria ao cotidiano.

O slogan “Viva de Corpo Inteiro” sintetiza o convite da marca. A campanha foi lançada nas redes sociais e no site da empresa.

Impacto no mercado de cuidados pessoais



O segmento de hidratantes corporais no Brasil movimenta bilhões de reais e está em expansão, impulsionado pelo aumento da consciência sobre a importância da hidratação e pela demanda por produtos com ingredientes naturais. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o consumo de produtos veganos cresce a taxas superiores à média do setor. Nesse contexto, o relançamento de uma linha tradicional com essas características pode estimular concorrentes a revisarem seus portfólios.

Baiseredo acredita que o êxito está na combinação de herança de marca e inovação. “Existem muitas opções de hidratantes no mercado, mas poucos têm uma história tão longa de conexão com os consumidores. Por isso investimos em pesquisa e ouvimos nossos clientes para entender o que eles desejam para a linha. O resultado é um produto atualizado, mas que não perde a essência de praticidade e acessibilidade”, conclui.