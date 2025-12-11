A Thales lança o AI Security Fabric, que oferece segurança de tempo de execução de IA para aplicativos com IA agente e tecnologia LLM

A inteligência artificial (IA) é uma das tecnologias de crescimento mais rápido na história dos negócios modernos, com a capacidade de revolucionar setores, otimizar operações e impulsionar a inovação, mas também introduz lacunas de segurança, riscos e vulnerabilidades. De acordo com McKinsey, 78% das organizações utilizam IA em pelo menos uma função de negócios, um aumento em relação aos 55% de dois anos atrás. Como resultado, 73% delas estão investindo em ferramentas de segurança específicas para IA, seja com orçamentos novos ou já existentes.

Thales AI Security Fabric

A Thales apresenta as primeiras funcionalidades fundamentais de sua Plataforma de Segurança de IA para proteger o núcleo e a periferia dos ecossistemas de IA das empresas.

Thales AI Security Fabric – Protegendo aplicativos, dados e identidades com tecnologia LLM

Com o Thales AI Security Fabric, as organizações poderão:

Desbloquear o crescimento impulsionado por IA com segurança: Maximizar o valor comercial da IA, permitindo inovação e expansão, ao mesmo tempo que mitiga riscos como injeção imediata, vazamento de dados, manipulação de modelos e exposição de dados sensíveis ou regulamentados.

As primeiras funcionalidades disponíveis agora são:

Segurança de Aplicativos de IA: uma solução de segurança projetada para proteger aplicações internas que utilizam LLMs (Learning Learning Machines). Oferece proteção em tempo real contra ameaças específicas de IA (Inteligência Artificial), incluindo injeção de prompts, jailbreaking, vazamento de prompts do sistema, ataques de negação de serviço (DoS) baseados em modelos, vazamento de informações sensíveis e moderação de conteúdo. Com opções de implantação flexíveis e integradas para se adequar a qualquer arquitetura, seja em nuvem, local ou híbrida.

"À medida que a IA remodela as operações comerciais, as organizações exigem soluções de segurança adaptadas aos riscos específicos representados pelos aplicativos de IA Agética e IA Geração."Sébastien Cano, vice-presidente sênior da Divisão de Produtos de Segurança Cibernética da Thales, disse. "A Thales AI Security Fabric oferece às empresas ferramentas especializadas para proteger aplicações de IA, ao mesmo tempo em que reduz a complexidade operacional. Amparada por décadas de experiência em segurança, a Thales permite que as empresas ampliem com confiança sua adoção de IA, protegendo dados sensíveis, aplicações e interações dos usuários."

A Thales planeja expandir sua Plataforma de Segurança de IA em 2026 com novos recursos de segurança em tempo de execução, incluindo prevenção de vazamento de dados, um gateway de segurança para o Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) e controle de acesso de ponta a ponta em tempo de execução. Esses recursos fortalecerão a proteção em todos os fluxos de dados, protegerão o acesso a dados de IA sistêmicos e garantirão o gerenciamento unificado e em conformidade das interações entre usuários, modelos e fontes de dados.

Veja mais informações ou obtenha versões de teste e acesso a algumas dessas ferramentas em Thales AI Security Fabric Website.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de €4 bilhões por ano em Pesquisa & Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como inteligência artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

