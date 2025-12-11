Residência em steel frame reduz 50% o custo de mão de obra

Uma residência de alto padrão com 160 metros quadrados foi construída integralmente em steel frame, em Pato Branco, no Paraná, após apresentar orçamento de mão de obra 50% mais barato. O projeto, inicialmente desenvolvido em alvenaria, foi totalmente adaptado para o sistema steel framing, devido a desafios estruturais de uma platibanda com vão de nove metros, que exigiria reforços e custos elevados se mantido o método tradicional.

A equipe técnica da Sudoeste Steel Frame, responsável pela construção, propôs a adoção completa do steel frame, abrangendo não apenas a platibanda, mas toda a estrutura da residência.

“Ao migrar totalmente para o steel frame, conseguimos uma solução mais leve, precisa e rápida, mantendo a estética e agregando valor técnico e econômico”, explica Ueslem Michel Daniel, sócio-gerente da Sudoeste Steel Frame, responsável pelo projeto.

Resultados expressivos

O comparativo entre os orçamentos de steel frame e alvenaria tradicional demonstrou uma economia de 50% na mão de obra, com prazo total de apenas sete meses para a conclusão da residência — tempo inferior aos oito meses previstos somente para a parte estrutural em alvenaria. Além disso, o método proporcionou redução de resíduos e retrabalhos. O resultado foi uma casa termicamente eficiente e acusticamente isolada. No inverno, mesmo com temperaturas externas entre 3°C e 8°C, o ambiente interno se manteve em torno de 15°C, e no verão, entre 22°C e 23°C — com temperatura externa chegando a atingir 35°C.

A entrega antecipada da obra permitiu ao proprietário reduzir o tempo de permanência em imóvel alugado, ampliando o retorno econômico do investimento.

Descrição do projeto

A residência totaliza 160 metros quadrados, com garagem para dois carros, sala de estar com pé-direito duplo, suíte master, dois quartos, banheiro social, cozinha, lavanderia e área gourmet com churrasqueira e lavabo.

A fundação foi executada com radier reforçado de 13 centímetros, que recebeu toda a parte hidráulica. A estrutura utilizou os perfis da Barbieri de 90 mm (aço 95), e os fechamentos externos receberam placas Glasroc com sistema Basecoat e telas de tratamento.

No interior, as paredes foram isoladas com lã de vidro e revestidas com placas ST, RU e Performa (Placo), escolhidas conforme o tipo de ambiente: seco, úmido ou de carga suspensa. A instalação elétrica seguiu padrão convencional e a hidráulica utilizou sistema PEX.

Com o uso de materiais industrializados e pré-fabricados, o projeto reforça o papel do steel frame como tecnologia de construção do futuro — limpa, sustentável, rápida e precisa.

“O steel frame permite controle orçamentário, previsibilidade de prazos e um resultado final satisfatório. É o caminho natural para quem busca eficiência e qualidade na construção civil”, destaca André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, fornecedora dos perfis de Steel Framing.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953, especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing. A Barbieri do Brasil possui tecnologia internacional e um rigoroso controle de qualidade, com ampla distribuição em todo o território nacional. A empresa atua como um importante hub exportador para a Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.