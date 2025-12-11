Primeiro coworking jurídico do Brasil inaugura unidade em SP

A advocacia brasileira passa por um período de transformação estrutural. Em um cenário nacional que contabiliza mais de 1,3 milhão de advogados, em que uma parcela significativa atua de forma autônoma ou em regime de home office, observa-se um movimento crescente de profissionais em busca de alternativas aos custos fixos de sedes próprias.

Nesse contexto, o Coetus, o primeiro coworking jurídico do Brasil, anuncia a expansão de suas atividades com a chegada à Alameda Santos, nº 771, na região da Avenida Paulista, em São Paulo.

O modelo de escritório compartilhado para advogados surge como uma resposta aos desafios da advocacia autônoma, que incluem o isolamento profissional e a necessidade de reduzir despesas operacionais, como aluguel, mobília e contratação de secretariado.

Diferentemente de espaços de trabalho compartilhados generalistas, o conceito de coworking jurídico propõe um ambiente exclusivo para profissionais do Direito, integrando salas de reunião para atendimento, endereço fiscal e uma comunidade voltada para a troca de experiências e parcerias.

A escolha da localização em São Paulo segue uma estratégia de posicionamento de mercado. A região da Avenida Paulista é reconhecida pela densidade de escritórios e pela proximidade com importantes tribunais e fóruns, como o TRF-3. Segundo Bruno Santiago, CEO do Coetus, a democratização do acesso a endereços de prestígio é um dos pilares do negócio.

"Ter um endereço de prestígio em São Paulo deixou de ser privilégio de grandes bancas. Nosso modelo permite que advogados autônomos e pequenos escritórios tenham presença no principal eixo jurídico-econômico do país, com planos flexíveis e sem burocracia", afirma Santiago.

Networking e gestão na advocacia



Além da infraestrutura física, que inclui gestão de correspondências e recepção para clientes, o modelo aposta na mitigação do isolamento profissional comum ao home office. A convivência em um espaço nichado facilita a troca de conhecimentos sobre casos complexos e gestão de escritório.

Para profissionais em transição de carreira, a estrutura compartilhada oferece segurança institucional. Breno Monteiro, advogado criminalista que migrou da advocacia corporativa para a atuação autônoma, destaca a importância do suporte físico:

"O Coetus me deu segurança porque eu tinha sala de reunião profissional para receber clientes, endereço comercial na Avenida Rio Branco e, ao mesmo tempo, networking com outros advogados e orientações de gestão", relata Monteiro sobre sua experiência na unidade do Rio de Janeiro.

O impacto do networking em um escritório compartilhado também se reflete na geração de negócios. Thiago Gil, advogado membro da comunidade, aponta que a interação presencial acelera resultados que seriam mais lentos no isolamento. "No Coetus, em poucas semanas fechei contratos, fui indicado por colegas e construí parcerias com grandes escritórios", pontua o advogado.

Flexibilidade de modelos de trabalho

O mercado jurídico atual exige adaptação a diferentes momentos de carreira. O Coetus opera com modalidades que variam desde o Escritório Virtual - focado em endereço fiscal e gestão de correspondência - até o uso recorrente de salas privativas e estações de trabalho.

Essa flexibilidade permite que advogados iniciantes utilizem a estrutura conforme o crescimento da carteira de clientes, escalando de um endereço virtual para o uso de salas físicas conforme a demanda.

Mais informações estão disponíveis em https://coetus.com.br

Sobre o Coetus

Coetus é o primeiro coworking jurídico do Brasil, inaugurado no Rio de Janeiro em 2020, com a proposta de oferecer estrutura profissional completa para advogados autônomos e pequenos escritórios. Com unidades pensadas para atender às demandas contemporâneas da advocacia, o Coetus combina endereço de prestígio, serviços especializados e uma comunidade colaborativa que estimula networking e geração de negócios. Sua atuação se baseia na democratização do acesso a espaços de alta qualidade e na construção de um ecossistema que fortalece a nova advocacia no país.