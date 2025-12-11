Baratão usa tecnologia para aprimorar operação de postos

A Baratão Combustíveis investe em tecnologia para otimizar a operação de postos credenciados. A empresa emprega Inteligência Artificial (IA) e análise de big data para identificar mercados promissores e orientar a expansão da rede de forma estratégica. Os postos parceiros contam com sistemas de gestão integrados que monitoram transações em tempo real, geram relatórios de desempenho e automatizam programas de fidelização.

Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão Combustíveis, conta que essa abordagem digital permite ajustes de preços conforme as oscilações do mercado, eliminando intermediários e podendo reduzir custos operacionais, o que pode resultar em ofertas de combustível mais competitivas.

“Outra frente tecnológica importante é a digitalização do processo de abastecimento. A plataforma da Baratão possibilita que o motorista realize a compra de combustível via aplicativo e gere um QR Code de pagamento, apresentado no momento do abastecimento”, afirma Ricardo Fiorillo.

“Esse sistema totalmente digital pode agilizar o atendimento no posto e garantir transações seguras e registradas automaticamente, com foco em aprimorar tanto a experiência do cliente quanto a gestão do posto parceiro”, complementa.

Em 2024, foram comercializados no Brasil 133,1 bilhões de litros de combustíveis líquidos automotivos, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados pela Agência Brasil.

Inovações impactam experiência do cliente e dos postos

Ricardo Fiorillo destaca que, do ponto de vista do cliente final, as soluções da Baratão podem tornar a experiência de abastecimento mais econômica e conveniente. Com o app, o usuário acessa combustíveis com descontos viabilizados pela eliminação de intermediários na cadeia de distribuição e participa de um programa de fidelidade.

A plataforma conta com o programa BaratinhaZ, em que o motorista acumula pontos a cada compra e troca por descontos futuros, além de um clube integrado a mais de 25 mil estabelecimentos em segmentos como alimentação, varejo e farmácia.

O CMO da Baratão Combustíveis explica que o app oferece conveniências adicionais, permitindo adquirir itens como gás de cozinha, água mineral e serviços automotivos em um mesmo ambiente digital.

“Ademais, integrações com carteiras de benefícios corporativos, como VR, Vale Bonus, Pluxee, possibilitam pagamento direto no aplicativo, acúmulo de cashback e participação em programas de pontos, com o motorista visualizando no celular um mapa inteligente dos postos parceiros em tempo real”, explica.

De acordo com a ANP, o Brasil soma mais de 44.678 postos de combustíveis. “Para os postos parceiros, as soluções tecnológicas traduzem-se em maior competitividade e em aumento de faturamento”, afirma Ricardo Fiorillo.

Ao integrar-se ao ecossistema digital do Baratão, o posto pode receber um fluxo contínuo de novos clientes atraídos pelas promoções e parcerias da plataforma. Além disso, a fidelização automatizada via app pode ajudar a reter motoristas recorrentes.



“A Baratão oferece treinamentos e suporte operacional aos postos credenciados, fornecendo ferramentas gerenciais e relatórios de performance, com foco em elevar o padrão de atendimento e profissionalização do negócio”, diz Fiorillo.

Na visão do CMO da Baratão Combustíveis, a transparência de informações permite à empresa atuar em conjunto com o posto na tomada de decisões, seja ajustando preços diante de mudanças de mercado, como lançando promoções direcionadas para aumentar o fluxo em determinados períodos.

“Além disso, o app e os sistemas associados podem automatizar processos antes manuais (controle de vendas, concessão de descontos, acúmulo de pontos), podendo reduzir erros e aumentando a confiabilidade nas operações do dia a dia”, afirma. Nosso aplicativo tem como foco criar um ambiente de colaboração contínua, onde o desempenho do posto é monitorado e incentivado pela empresa, com objetivo de consolidar uma relação de longo prazo”, finaliza Ricardo Fiorillo.

