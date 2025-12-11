Giuliana Flores avança no plano de expansão e inaugura novas franquias

Em ritmo acelerado de crescimento para consolidar a estratégia de expansão nacional, a Giuliana Flores, empresa que atua no varejo de flores e presentes, reforça presença física com novas unidades franqueadas. Após a abertura dos três primeiros quiosques no ABC Paulista, instalados no Shopping ABC (Santo André), no Shopping Metrópole (São Bernardo do Campo) e no ParkShopping São Caetano (São Caetano do Sul), a marca amplia atuação com a chegada de mais dois quiosques franqueados, desta vez no Shopping Anália Franco e no Shopping Pátio Paulista, ambos em centros comerciais prestigiados das respectivas regiões.

Os quiosques, com cerca de 9 metros quadrados, foram desenvolvidos para oferecer praticidade e curadoria premium de flores preservadas e presentes, reforçando a experiência omnichannel e ampliando o alcance da marca em regiões de alto fluxo e demanda comprovada.

A escolha dos locais segue critérios estratégicos que incluem volume de pedidos online, relevância regional e potencial de crescimento. O plano de expansão da Giuliana Flores prevê entre dez e 15 novas unidades franqueadas até junho de 2026, priorizando cidades-chave e centros comerciais alinhados ao perfil de consumo da marca.

Segundo Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores, a estratégia reforça o compromisso da empresa com um modelo de varejo moderno, integrado e sensorial: “A presença física amplia nossa conexão com o público, fortalece o omnichannel e eleva a experiência de compra. Os novos franqueados são fundamentais para manter nosso padrão de excelência e entregar o encanto que representa nossa marca”.

As franquias chegam para complementar o ecossistema logístico da marca, que inclui centro de distribuição próprio, câmaras de resfriamento e suporte integral em marketing, operação e vendas. Cada unidade é planejada como um ponto de conexão, oferecendo experiência presencial que complementa o desempenho do e-commerce.

Atualmente, além das novas franquias, a marca conta com 19 lojas próprias, sendo 14 delas de grande porte, três boutiques e dois quiosques.

A expansão física acontece em um momento decisivo para o varejo: o segundo semestre. A Giuliana Flores projeta um aumento de 25% no Natal em comparação ao ano anterior. A expectativa dos produtos mais procurados é liderada por cestas natalinas, rosas encantadas, arranjos temáticos e kits presenteáveis premium.

Para atender à alta demanda, a companhia prevê a contratação de 35 colaboradores temporários, reforçando as equipes de produção, montagem, embalagem e expedição.