O mercado de seguro automotivo chega a 2026 em expansão e com consumidores cada vez mais atentos aos custos. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) indicam crescimento do volume de prêmios de seguro de automóveis entre 2024 e 2025, reforçando a importância desse tipo de proteção no orçamento das famílias brasileiras. Em um cenário de inflação elevada e renda pressionada, o desafio para o próximo ano é manter a proteção do veículo sem comprometer ainda mais as finanças domésticas.

Na avaliação de Claudio Royo, Diretor da Economize, entender coberturas e comparar propostas é o caminho mais consistente para reduzir o custo do seguro auto. Sites como SeguroAuto.org, Smartia.com.br e Economize.com.br, que atuam como hubs de informação e cotação digital, surgem como aliados nesse processo.

Um dos pontos que mais influenciam o valor da apólice é a franquia. Segundo o artigo “Franquia do seguro auto: todo seguro tem uma?”, do portal SeguroAuto.org, a franquia corresponde à parte dos custos de reparo em sinistros parciais que fica sob responsabilidade do segurado, enquanto o restante é pago pela seguradora. O tema também é detalhado em conteúdos como “6 segredos que você deve saber para conseguir um seguro auto mais em conta”, que explicam a existência de modalidades como franquia básica, reduzida, majorada e isenta. Na prática, uma franquia reduzida tende a elevar o valor do seguro, mas diminui o impacto financeiro em caso de sinistro; já uma franquia mais alta costuma baratear o prêmio anual, exigindo maior capacidade de pagamento do segurado caso seja necessário acionar o conserto.

Além da franquia, a definição de coberturas é decisiva para o planejamento financeiro. Proteções contra colisão, roubo e furto, perda total, danos a terceiros (RCF), assistência 24 horas, carro reserva e adicionais como vidros e acessórios precisam ser avaliadas conforme o uso do veículo, região de circulação e perfil econômico do contratante. O SeguroAuto.org mantém guias e artigos que detalham essas modalidades e explicam a diferença entre prêmio, franquia e tipos de cobertura, servindo como material de apoio para quem pretende revisar a apólice em 2026.

O perfil do motorista também segue como um dos principais fatores considerados pelas seguradoras. O artigo “Seguro auto contra roubo e furto”, do portal SeguroAuto.org, explica que a análise de perfil leva em conta, entre outros pontos, a idade do condutor, a quilometragem rodada por ano, quais pessoas utilizam o veículo e os locais onde o carro costuma ficar estacionado. Já o conteúdo “Qual é o preço de seguro para carros atualmente? Veja!” destaca que idade, histórico de sinistros, região em que o veículo circula ou pernoita, existência de garagem e instalação de dispositivos de segurança, como rastreadores e alarmes, influenciam diretamente no valor da apólice. A partir dessas referências, a adoção de rastreadores e sistemas antifurto, a atualização correta da quilometragem anual e o hábito de manter o carro em garagem fechada tendem a contribuir para valores mais competitivos ao longo do tempo, especialmente na renovação do seguro.

No campo da tecnologia, a cotação on-line se consolidou como ferramenta central de comparação. A Smartia.com.br se apresenta como uma das primeiras plataformas brasileiras a oferecer experiência digital de cotação de seguros com múltiplas seguradoras, permitindo comparar propostas sem deslocamento e identificar variações significativas de preço e cobertura entre diferentes empresas. Esse movimento reforça a tendência de digitalização do mercado, amplia a transparência nas condições oferecidas e contribui para maior concorrência entre as companhias.

Em paralelo, a Economize.com.br ganhou espaço entre os comparadores ao apostar em operação 100% digital e integração direta com seguradoras parceiras. De acordo com informações disponibilizadas pela empresa, a corretora atua com tecnologia de cálculo simultâneo, negocia volumes relevantes com diversas companhias e mantém foco em apresentar opções com bom custo-benefício, o que tende a resultar em propostas competitivas para determinados perfis de motoristas. Nessa abordagem, o trabalho de revisão de coberturas e identificação de itens pouco utilizados busca evitar que o segurado pague por proteções que não fazem sentido para o uso diário do veículo.

A combinação entre conteúdo educativo, comparação on-line e consultoria especializada ajuda a construir uma espécie de “trilha de economia” para 2026. Em um primeiro momento, motoristas podem recorrer a guias de educação financeira e de seguros em portais como SeguroAuto.org, entendendo conceitos básicos e avaliando o que realmente precisam contratar. Na sequência, plataformas de cotação como Smartia.com.br permitem visualizar, em poucos minutos, como diferentes seguradoras precificam um mesmo perfil e veículo. Por fim, corretoras digitais como a Economize.com.br, com atuação orientada à análise de coberturas e preços, tendem ser utilizadas para refinar a contratação, buscando alinhar proteção e orçamento de forma mais precisa.

Nesse contexto, o artigo “Seguro Auto 2026: previsões de preços, tendências do mercado, coberturas e como economizar no próximo ano”, publicado pelo portal SeguroAuto.org, mostra que, com base em dados recentes da Susep, o setor de seguros arrecadou R$ 126,8 bilhões entre janeiro e julho de 2025 (excluindo VGBL), sendo que os seguros de automóveis responderam por cerca de 42% desse montante. Esses números reforçam que o seguro auto mantém peso relevante no mercado e no orçamento das famílias, o que exige decisões de contratação mais técnicas e menos impulsivas.

Para 2026, o mesmo artigo do SeguroAuto.org projeta, a partir da evolução dos preços em 2024 e 2025, um reajuste médio entre 4% e 8% no valor do seguro auto, variando conforme o modelo do veículo e o perfil do motorista. Diante desse cenário, a publicação destaca que o uso combinado de conteúdos educativos do SeguroAuto.org, de comparadores digitais como a Smartia.com.br e de corretoras on-line voltadas à otimização de coberturas e custos, como a Economize.com.br, tende a ser decisivo para que o consumidor mantenha a proteção do carro e, ao mesmo tempo, adeque o seguro à própria realidade financeira.