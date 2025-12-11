Evento do Podcast Arte de Vencer chega a São Paulo
Projeto inclui experiências de marcas parceiras, como EltroIdeal, Aidia, Starkey e Natália Sagrada
O mercado de eventos corporativos vive uma mudança de rota. O relatório da McKinsey indica que 71% dos consumidores esperam interações personalizadas e 76% se decepcionam quando elas não acontecem. Além disso, levantamento da Zzeeh Corporate Events mostra que formatos intimistas, ancorados em propósito, têm superado grandes eventos genéricos em resultados.
É nesse cenário que surge a primeira edição do encontro promovido pelo Podcast Arte de Vencer (@podcastartedevencer), idealizado pelo empresário Cláudio Gonçalves. A iniciativa, que teve início em novembro, inaugura uma nova fase da marca, com a proposta de oferecer encontros corporativos de networking alinhados a essas transformações do setor. Embora tenha sido o primeiro evento do projeto, o formato não foi concebido como algo pontual e a promessa da marca é expandir em 2026 e nos anos seguintes.
Esse movimento acompanha a busca crescente por conversas genuínas e experiências compartilhadas. A aposta é criar ambientes que favoreçam relacionamentos consistentes e duradouros, indo além da simples troca de cartões de visita.
Diversidade de formatos dentro de um mesmo evento
No espaço, foi instaurado o mini estúdio do podcast, montado no espaço físico, colaborando para a produção de conteúdo em tempo real. As entrevistas gravadas permitem que o evento se prolongue no tempo e se transforme em material estratégico de relacionamento e posicionamento de marca. Depoimentos, bastidores e conversas registradas durante o encontro permanecem relevantes muito além do dia da edição.
A estrutura de parcerias também reflete uma tendência consolidada: a cocriação de experiências entre marcas complementares; é o que explica a especialista em eventos Rita Brandão, 42. A Aidia, especializada em inovação e consultoria estratégica, colabora com soluções que integram tecnologia e visão de futuro. A EletroIdeal (@diego.eletroideal), do setor elétrico, amplia sua atuação junto a novas lideranças e negócios, enquanto a Starkey (@starkeybrasil), marca global do segmento, inclui aparelhos auditivos com inteligência artificial e design discreto. Uma mesa de consultoria empresarial também foi efetuada pela especialista Natália Sagrada.
O conceito de evento-plataforma, que integra experiências presenciais, também une brindes (da Sabrinas Gifts, @sabrinasgifts), tapete vermelho que dura por todo o período para novas fotos e outras frentes. A produção de conteúdo e construção de comunidade desponta como uma evolução natural do setor. O Arte de Vencer inaugura essa proposta ao criar não apenas um encontro, mas um ecossistema de conexões que se mantém ativo entre uma edição e outra, fortalecido pelo conteúdo gerado e pelas interações genuínas promovidas.
O público interessado é convidado a acompanhar uma jornada que está apenas começando. As próximas edições devem aprofundar o conceito de networking diferenciado, explorando novas possibilidades de integração entre experiência presencial, produção de conteúdo e construção de comunidade. As novidades, bastidores e o calendário de eventos podem ser acompanhados pelo perfil oficial no Instagram @podcastartedevencer, onde as conversas seguem ativas e as conexões continuam a se fortalecer entre um encontro e outro.
