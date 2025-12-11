Encontro do CIMINAS reafirma o fortalecimento dos municípios

O Encontro de Prefeitos CIMINAS 2025, realizado em Araxá, terminou com saldo positivo e a consolidação do evento como de relevância para o municipalismo em Minas Gerais. Durante três dias, prefeitos, secretários, autoridades estaduais e federais participaram de debates estratégicos, painéis temáticos e reuniões técnicas que reforçaram a importância do consórcio como instrumento de desenvolvimento regional, eficiência administrativa e cooperação intermunicipal.

A programação do evento destacou-se pela variedade de palestrantes e pela diversidade dos temas abordados. O governador Romeu Zema abriu o encontro com uma fala transmitida por videoconferência, reforçando as ações estruturantes do Governo do Estado e a relevância dos consórcios para ampliar a capacidade técnica dos municípios. Em seguida, deputados estaduais e federais discutiram pautas essenciais para educação, saúde, infraestrutura, financiamento público e políticas de inovação municipal.

No segundo dia, o ministro das Cidades, Jader Filho, foi recebido com grande expectativa pelos gestores presentes. Ele apresentou as diretrizes federais para habitação, urbanização, obras do Novo PAC e programas destinados a fortalecer os municípios, destacando a importância do trabalho técnico realizado pelos consórcios. Também participaram o secretário nacional do PAC, Maurício Muniz, o senador Carlos Viana, além de especialistas em Direito Público, gestão e relações institucionais.

O diretor-executivo do consórcio, José Humberto Ribeiro, reforçou o impacto prático do encontro. “O evento entrega resultado. Prefeitos saem daqui com caminhos claros, contatos diretos, soluções prontas e oportunidades reais para economizar, inovar e acelerar projetos. O CIMINAS existe para isso: facilitar, orientar e apoiar.”

A Área de Oportunidades, espaço de estandes e negócios, foi um dos destaques do evento. O ambiente reuniu fornecedores credenciados, empresas parceiras e instituições estratégicas, permitindo que os gestores avaliassem soluções em saúde, educação, engenharia, iluminação, comunicação, frota e modernização administrativa. O formato garantiu economia, comparativo de preços, acesso às atas de registro de preços, orientações técnicas e networking qualificado.

A Agência Solis marcou presença na Área de Oportunidades apresentando soluções completas em comunicação pública, marketing governamental, transparência digital, gestão de redes e estratégias de relacionamento com a população. A participação reforçou o papel crescente da comunicação como ferramenta essencial de gestão.

Durante o evento, os diretores Tiago Fonseca e Fábio Lacerda também apresentaram às autoridades o Fórum Brasil Cidades, idealizado e realizado pela Solis, um evento que tem reunido governadores, parlamentares e grandes lideranças do país.

Para Fábio Lacerda, estar no Encontro de Prefeitos foi estratégico para aproximar a Solis dos gestores municipais. “O CIMINAS reúne pessoas que querem fazer a diferença nos seus municípios. É um ambiente de soluções reais. Trouxemos nossa experiência e também o Fórum Brasil Cidades porque acreditamos no poder do diálogo e da comunicação para transformar a gestão pública.”

Já Tiago Fonseca ressaltou o amplo portfólio da agência e o impacto da comunicação bem direcionada. “A Solis trabalha com campanhas, eventos, comunicação institucional e marketing público. Temos resultados sólidos em todo o país, e aqui no CIMINAS mostramos como a comunicação pode ajudar prefeitos a se conectarem melhor com a população e a fortalecerem seus projetos.”

A presença da Solis reforçou ainda mais o caráter plural e estratégico da Área de Oportunidades, que se consolidou como um dos espaços procurados pelos gestores durante o evento.