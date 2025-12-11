Congresso Nacional de Trânsito debate mobilidade urbana

Gabriel França, advogado especialista em direito de trânsito, membro do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito (IBDT) e cofundador da Flow Multas, participou, entre os dias 17 e 19 de novembro, do Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, um dos eventos mais relevantes do setor no país.

Reunindo gestores, autoridades públicas, especialistas e parceiros estratégicos, o congresso promoveu discussões técnicas e painéis sobre temas essenciais para o futuro da mobilidade no Brasil, como fiscalização, educação para o trânsito, tecnologia, leilões e sinistros.

Além das plenárias, o evento também abriu espaço para networking, troca de experiências e exposição de soluções inovadoras que estão transformando o setor.

“Tive a honra de participar de um dos maiores eventos de trânsito e mobilidade do Brasil, ao lado de profissionais, autoridades e especialistas que representam o que há de mais avançado na área. Sigo comprometido em promover conhecimento, fortalecer boas práticas e apoiar iniciativas que constroem um trânsito mais humano, eficiente e responsável", afirma Gabriel França.

A participação de Gabriel reforça o compromisso da Flow Multas com a promoção de um trânsito mais transparente e seguro, alinhado a práticas modernas e à defesa dos direitos dos condutores. A empresa atua nacionalmente com recursos de multas, defesa da CNH, consultoria em processos administrativos, além de oferecer conteúdo educativo que contribui para a redução de infrações e sinistros.

O Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade foi um ambiente de construção coletiva, reunindo profissionais comprometidos com avanços significativos na segurança viária e na mobilidade urbana em todo o país.