Riscos empresariais demandam advocacia estratégica

O ambiente corporativo atual é caracterizado por uma complexidade crescente, exigindo que as decisões de negócios considerem um conjunto intrincado de questões jurídicas, regulatórias e de mercado. Nesse contexto, a advocacia atua de forma estratégica, com uma abordagem multidisciplinar para a mitigação de riscos e a otimização da tomada de decisões.

A velocidade das transformações econômicas e tecnológicas, somada a um arcabouço regulatório cada vez mais denso, demanda uma assessoria jurídica com visão abrangente. A judicialização de conflitos continua em alta no Brasil, com 35 milhões de novos processos registrados em 2023, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O custo regulatório, que engloba despesas diretas e indiretas para o cumprimento de exigências legais, é um fator de atenção para as empresas. Esse cenário reforça a importância de uma estratégia jurídica proativa e integrada, que vá além da mera reação a problemas já instalados.

Casos de alta complexidade no mundo dos negócios raramente se limitam a uma única área do direito. Uma reestruturação empresarial, por exemplo, pode envolver direito processual e empresarial, além de questões regulatórias, bancárias, financeiras, imobiliárias e de gestão. A ausência de uma visão integrada pode resultar em soluções parciais ou na criação de novos problemas em outras esferas.

O advogado Davi Válter Santos, especializado em Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Direito Penal Empresarial, destaca a importância de uma perspectiva ampla.

"Em cenários de alta pressão, a capacidade de traduzir a complexidade em clareza é crucial. Nossa experiência nos permite antecipar riscos e propor soluções que considerem todas as variáveis, não apenas as jurídicas", explica Santos.

Essa abordagem é considerada essencial para a tomada de decisões estratégicas e a mitigação de riscos em ambientes de alta pressão. Estudos sobre gestão de riscos jurídicos reforçam que a prevenção e a análise estratégica são mais eficazes do que a reação a problemas já instalados.

A assessoria jurídica que compreende as nuances do negócio e as interconexões entre as diversas áreas do direito oferece uma análise 360º, combinando expertise jurídica com sensibilidade estratégica, fator relevante para empresas e executivos que buscam segurança e assertividade no mercado.

