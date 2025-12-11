Arquitetura prioriza inovação e soluções atemporais

A we.arch assina o Espaço FG Praia Brava, localizado em um dos endereços mais valorizados de Balneário Camboriú, que foi concebido como um ambiente de convivência e inspiração, o projeto integra elementos de design, natureza e tecnologia em sua composição.

Mais do que um showroom, o projeto é uma manifestação física do posicionamento da marca FG. A arquitetura biofílica guia cada detalhe, trazendo o verde para dentro e transformando o espaço em uma extensão da paisagem da Praia Brava. Grandes panos de vidro permitem a entrada de luz natural e reforçam a sensação de amplitude e acolhimento.

O interior combina materiais naturais e tecnológicos, como vidro, Dekton, madeira e pedra, que dialogam entre si de forma equilibrada. A escada de degraus flutuantes e o uso de revestimentos amadeirados conferem leveza visual, enquanto o paisagismo abundante, com vasos vietnamitas, floreiras suspensas e irrigação automática, traduzem a preocupação com a sustentabilidade e o bem-estar.

No coração do projeto, a área social integra salas de reunião, espaços de recepção e convivência que evocam o conforto de uma casa, sem abdicar da sofisticação. O desenho orgânico das mesas e luminárias sinuosas inspiradas nas ondas do mar reforçam a fluidez das formas e o diálogo constante entre arquitetura e natureza.

“A ideia foi criar um espaço que traduzisse o DNA da FG, queríamos que as pessoas se sentissem bem, inspiradas e conectadas ao ambiente”, explica Maria Fernanda Wiethorn Aliano, arquiteta, fundadora e CEO da we.arch.

Segundo a arquiteta, o projeto também expressa nova forma de apresentar o luxo, mais humana e conectada à experiência. A luz natural, o conforto acústico, o uso de texturas suaves e a integração visual entre os ambientes criam uma atmosfera que convida à permanência.

Com o Espaço FG Praia Brava, a FG Empreendimentos e a we.arch consolidam uma colaboração que vai além da estética. “É uma celebração da arquitetura como experiência de marca e bem-estar”, finaliza a arquiteta.