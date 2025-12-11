Inteligência artificial redefine campanhas de marketing

A inteligência artificial (IA) não apenas complementa as estratégias de marketing, como passa a ocupar papel central na concepção, execução e automação de campanhas. Empresas de diversos segmentos utilizam sistemas de IA generativa para acelerar a produção de conteúdo, aprimorar o atendimento ao cliente e até concluir processos de venda, especialmente por meio de aplicativos de mensagem como o WhatsApp.

Pesquisas internacionais apontam que o uso intensivo de IA se torna um eixo central das estratégias de marketing digital. O relatório “Marketing Content Automation” da Deloitte (2025) indica que a demanda crescente por conteúdo em 2024 impulsiona organizações de diversos segmentos a adotarem soluções automatizadas para garantir volume, consistência e maior retorno sobre investimento (ROI) nas campanhas.

Um dos exemplos mais evidentes dessa transformação é a utilização da IA para substituir tarefas repetitivas realizadas por SDRs (Sales Development Representatives), com assistentes virtuais capazes de interagir com leads em tempo real, qualificar oportunidades e, em alguns casos, fechar vendas de forma automatizada. Ferramentas como o Whatsplaid GPT, por exemplo, já operam nesse modelo, integrando campanhas automatizadas a canais de mensagem como o WhatsApp. “Com o uso da IA de forma estruturada, conseguimos criar campanhas automatizadas que se adaptam ao perfil de cada cliente, respeitando os limites de interação e garantindo uma comunicação mais eficiente”, afirma Eduardo Thomas, diretor comercial do Whatsplaid GPT.

A personalização em larga escala também se tornou realidade. Conforme aponta o estudo “Artificial Intelligence Enabled Solutions in Marketing” (2020), tecnologias baseadas em IA possibilitam o envio de mensagens individualizadas, superando os modelos tradicionais de comunicação em massa. Esse avanço é essencial para estratégias de WhatsApp Marketing, nas quais algoritmos são capazes de segmentar clientes de forma precisa, evitando o envio de mensagens para contatos inativos ou não engajados — uma abordagem que reduz o spam e melhora a taxa de conversão.

Apesar dos avanços, a implementação de IA no marketing levanta questões éticas relevantes. Um dos pontos mais discutidos atualmente é o conceito de “AI washing” — prática de promover soluções como se fossem baseadas em IA quando, na prática, utilizam recursos mínimos ou inexistentes da tecnologia. Segundo o estudo ‘The Ethics of AI in Online Marketing: Examining the Impacts on Consumer Privacy and Decision?Making’, o uso de IA em campanhas online pode minar a confiança do consumidor, comprometer a transparência sobre como os dados são usados e afetar sua autonomia de decisão.

Outro receio é a perda de autenticidade nas interações. Em setores que exigem empatia, a percepção de diálogos excessivamente mecanizados pode afastar o público. Além disso, a coleta e análise de dados sensíveis suscitam preocupação com eventuais violações de privacidade e com a possibilidade de decisões algorítmicas reproduzirem vieses sociais.

A adoção da tecnologia, portanto, passa a exigir equilíbrio entre eficiência e responsabilidade. O setor de marketing entra em uma nova fase em que a automação amplia possibilidades, mas impõe o desafio de manter relações de confiança em um ambiente cada vez mais mediado por algoritmos.