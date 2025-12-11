Leilão reúne 259 veículos apreendidos na Emdec Campinas (SP)
O leilão público de veículos apreendidos da Emdec ocorre em 17 de dezembro de 2025, às 9h, com 259 lotes entre carros, motos e utilitários. A ação integra a gestão dos pátios municipais e segue normas de destinação de bens não reclamados. A visitação será em 16 de dezembro, das 9h às 16h30, na Rua Miguel Cascaldi Junior, 141, bairro São João, em Campinas, com participação por plataforma eletrônica.
compartilheSIGA
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realizará, em 17 de dezembro de 2025, às 9h, um leilão público com 259 veículos apreendidos, entre automóveis, motocicletas e utilitários. O certame ocorrerá em formato eletrônico, por intermédio da plataforma da MGL Leilões. A visitação aos lotes será autorizada em 16 de dezembro, das 9h às 16h30, na Rua Miguel Cascaldi Junior, nº 141, bairro São João, em Campinas (SP).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O leilão integra o processo regular de renovação e controle administrativo dos pátios municipais. Ações periódicas desse tipo auxiliam na redução da superlotação dos depósitos públicos, no combate ao abandono de veículos e na diminuição de riscos ambientais decorrentes de longas permanências em áreas de armazenamento. Em Campinas, a Emdec realiza leilões de forma recorrente, seguindo as diretrizes legais para alienação de bens apreendidos.
Critérios e condições do certame
Os veículos ofertados foram recolhidos por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e encontram-se classificados em diferentes condições. Parte dos lotes é destinada à circulação após regularizações conforme legislação vigente, enquanto unidades enquadradas como sucata são direcionadas exclusivamente a empresas credenciadas e não podem retornar às vias públicas, conforme as regras aplicadas nacionalmente aos centros de desmontagem.
A participação no leilão exige cadastro prévio na plataforma responsável pela condução do processo. Após o encerramento, serão emitidos os documentos previstos para este tipo de alienação pública, como Auto de Arrematação e Nota de Venda em Leilão. O procedimento de retirada dos veículos é liberado apenas após autorização formal da Emdec e deve seguir agendamento estabelecido pelo órgão gestor.
De acordo com normas amplamente adotadas em leilões municipais, o pagamento envolve o valor do lote, comissão regulamentada do leiloeiro e taxas administrativas definidas em edital. Os documentos e instruções são disponibilizados no ambiente eletrônico do certame.
Impacto e relevância da medida
A alienação de veículos apreendidos contribui para otimizar o uso das áreas de guarda e para minimizar custos de manutenção de pátios públicos. A remoção periódica desses veículos melhora a eficiência operacional dos órgãos de trânsito e reduz o acúmulo de bens que, em longo prazo, tendem a gerar deterioração e passivos ambientais.
A realização de leilões também atende a determinações legais que orientam a administração pública a dar destinação adequada a bens apreendidos e não reclamados por seus proprietários dentro dos prazos estabelecidos.
Visitação técnica
A visitação presencial aos 259 veículos será permitida somente no dia 16 de dezembro de 2025, das 9h às 16h30, no endereço:
Rua Miguel Cascaldi Junior, nº 141 — Bairro São João — Campinas/SP.
A inspeção permite que interessados avaliem as condições gerais dos bens antes da participação no certame.
Website: https://www.mgl.com.br