Leilão reúne 259 veículos apreendidos na Emdec Campinas (SP)

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realizará, em 17 de dezembro de 2025, às 9h, um leilão público com 259 veículos apreendidos, entre automóveis, motocicletas e utilitários. O certame ocorrerá em formato eletrônico, por intermédio da plataforma da MGL Leilões. A visitação aos lotes será autorizada em 16 de dezembro, das 9h às 16h30, na Rua Miguel Cascaldi Junior, nº 141, bairro São João, em Campinas (SP).

O leilão integra o processo regular de renovação e controle administrativo dos pátios municipais. Ações periódicas desse tipo auxiliam na redução da superlotação dos depósitos públicos, no combate ao abandono de veículos e na diminuição de riscos ambientais decorrentes de longas permanências em áreas de armazenamento. Em Campinas, a Emdec realiza leilões de forma recorrente, seguindo as diretrizes legais para alienação de bens apreendidos.

Critérios e condições do certame



Os veículos ofertados foram recolhidos por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e encontram-se classificados em diferentes condições. Parte dos lotes é destinada à circulação após regularizações conforme legislação vigente, enquanto unidades enquadradas como sucata são direcionadas exclusivamente a empresas credenciadas e não podem retornar às vias públicas, conforme as regras aplicadas nacionalmente aos centros de desmontagem.

A participação no leilão exige cadastro prévio na plataforma responsável pela condução do processo. Após o encerramento, serão emitidos os documentos previstos para este tipo de alienação pública, como Auto de Arrematação e Nota de Venda em Leilão. O procedimento de retirada dos veículos é liberado apenas após autorização formal da Emdec e deve seguir agendamento estabelecido pelo órgão gestor.

De acordo com normas amplamente adotadas em leilões municipais, o pagamento envolve o valor do lote, comissão regulamentada do leiloeiro e taxas administrativas definidas em edital. Os documentos e instruções são disponibilizados no ambiente eletrônico do certame.

Impacto e relevância da medida



A alienação de veículos apreendidos contribui para otimizar o uso das áreas de guarda e para minimizar custos de manutenção de pátios públicos. A remoção periódica desses veículos melhora a eficiência operacional dos órgãos de trânsito e reduz o acúmulo de bens que, em longo prazo, tendem a gerar deterioração e passivos ambientais.

A realização de leilões também atende a determinações legais que orientam a administração pública a dar destinação adequada a bens apreendidos e não reclamados por seus proprietários dentro dos prazos estabelecidos.

Visitação técnica



A visitação presencial aos 259 veículos será permitida somente no dia 16 de dezembro de 2025, das 9h às 16h30, no endereço:

Rua Miguel Cascaldi Junior, nº 141 — Bairro São João — Campinas/SP.

A inspeção permite que interessados avaliem as condições gerais dos bens antes da participação no certame.