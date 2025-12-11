Moura apresenta nova geração de baterias náuticas

Dias de sol, vento favorável e águas tranquilas fazem parte das lembranças que muitas famílias constroem durante o período de férias. Para que esses momentos aconteçam com tranquilidade e segurança, cada detalhe da embarcação conta, especialmente quando o assunto é energia. Pensando nisso, a Baterias Moura apresenta a nova geração da linha Moura Náutica, desenvolvida especificamente para embarcações de pequeno e médio porte.

Com quase 70 anos de trajetória, a Moura reforça sua presença no mercado náutico com um novo produto. A novidade chega para consolidar o conceito que orienta toda a atuação da marca: a energia certa para cada aplicação.



Embora o setor náutico esteja em expansão no Brasil, ainda é comum que navegadores utilizem baterias automotivas em embarcações. Além de comprometer a performance dos sistemas de bordo, essa prática pode gerar riscos à segurança e até invalidar garantias. A nova Moura Náutica nasce justamente para combater esse uso inadequado, oferecendo uma solução desenhada desde o início para suportar as demandas específicas do ambiente marítimo.

Um exemplo é a sobretampa rollover, tecnologia exclusiva da Moura que impede vazamentos mesmo em situações de forte balanço ou inclinação da embarcação. Já as placas laminadas de alta resistência à corrosão podem garantir uma vida útil média de até quatro anos.



Dimensionada para diferentes perfis de embarcação, como lanchas, iates, rebocadores e modelos de recreio, a linha Moura Náutica foi criada para assegurar continuidade no funcionamento dos sistemas essenciais de bordo seja para quem navega com a família, seja para quem utiliza embarcações como ferramenta de trabalho ou ainda para quem busca performance em atividades esportivas.

“Escutamos especialistas, navegadores e profissionais do setor para desenvolver uma solução completa e realmente adequada ao universo náutico. A nova geração da Moura Náutica reflete nosso compromisso com o cliente, com a segurança e com a tecnologia certa para cada aplicação”, afirma Felipe Godoy, gerente de negócios corporativos e industriais da Moura.



Outra novidade é a identidade visual própria da linha. As embalagens agora ajudam na rápida identificação do modelo adequado no ponto de venda, reforçando o uso correto da bateria e fortalecendo o papel educativo que a Moura assume junto aos seus públicos.

A nova linha Moura Náutica já está disponível na rede de distribuidores autorizados em todo o Brasil.