Anunciados os vencedores do Prêmio Global de Inovação em Água

A cidade de Jeddah testemunhou hoje um evento global histórico com o anúncio dos vencedores do Prêmio Global de Inovação em Água, em sua terceira edição, marcando a conclusão de uma competição acirrada que atraiu a atenção da comunidade internacional da área de recursos hídricos. Os vencedores foram revelados durante a cerimônia de abertura, realizada como parte da quarta edição da Conferência de Sustentabilidade Hídrica Impulsionada pela Inovação (IDWS2025).

Durante a cerimônia, foram anunciados os nomes dos 14 vencedores. Suas soluções inovadoras atenderam aos rigorosos critérios estabelecidos pelo júri internacional. Com prêmios que totalizam 10 milhões de dólares em todas as etapas, a premiação reconhece esforços excepcionais na transformação de ideias de pesquisa em tecnologias práticas e aplicáveis ??ao tratamento de água.

Os dois Grandes Prêmios deste ano foram concedidos a HanQing Yu, da China, que recebeu o Prêmio de Grande Impacto, e a Guihua Yu, dos Estados Unidos, que recebeu o Prêmio de Grande Descoberta.

Além disso, 12 vencedores foram homenageados nas diversas categorias de premiação. Os homenageados incluíram Charlie Norton, Premlal Balakrishna Pillai, Omar Daoud e Felipe Torres, do Reino Unido; Jianan Gao, de Hong Kong, China; John Gradek, Hamidreza Samouei e Andrew Schevets, dos Estados Unidos; Elena Campos e Ines Larrea, da Espanha; Walid Soufi, da Turquia; e Abrar Zafar, da Arábia Saudita.

A cerimônia de premiação de hoje marcou o ápice de uma fase de seleção competitiva que incluiu 36 finalistas de 22 países, representando universidades renomadas, centros de pesquisa avançada e empresas líderes em tecnologia. As inovações vencedoras abrangeram seis áreas-chave vitais para o futuro do setor hídrico: Tecnologias Avançadas de Produção de Água, Melhoria e Reutilização da Qualidade da Água, Tratamento Circular e Tecnologias de Descarte Zero de Líquidos, Modelos Digitais, Otimização de Processos e Automação, Produção Sustentável de Água e Conservação Ambiental, e Tecnologias de Tratamento de Esgoto com Boa Relação Custo-Benefício.

O júri internacional, composto por 28 especialistas de 12 países, elogiou o alto nível das propostas, observando que as soluções vencedoras demonstraram forte viabilidade econômica, impacto ambiental positivo e capacidade de abordar desafios globais relacionadosàescassez de água e às mudanças climáticas.

