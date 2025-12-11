A Universidade Hanseo expande seu programa de treinamento em aviação com o novo dispositivo de treinamento de voo Frasca

A Frasca International, Inc., empresa da FlightSafety International e líder em simulação de voo, anunciou hoje que a Universidade Hanseo, na Coreia do Sul, está expandindo seu programa de aviação com um novo Dispositivo de Treinamento de Voo (FTD) Cessna 172 de Nível 5, o sétimo dispositivo da Frasca a integrar a frota da universidade.

A Escola de Ciências Aeronáuticas da Universidade Hanseo, reconhecida pelo Instituto Coreano de Acreditação Universitária como a primeira Universidade Especializada do país para a Formação de Profissionais da Indústria, continua a expandir suas capacidades de simulação de última geração com a aquisição de um simulador de voo Cessna 172 FTD de Nível 5. Essa aquisição fortalece uma parceria com a Frasca que já dura mais de duas décadas e motivação ainda mais a educação aeronáutica na Ásia.

"Procurávamos simuladores que oferecessem realismo e confiabilidade, e a Frasca se destacou imediatamente", disse o Dr. HanSuk Jung, vice-presidente de Aeronáutica da Universidade Hanseo. "Ao longo dos anos, nossa parceria se tornou uma relação profunda e duradoura. A Frasca não é apenas uma fornecedora, é uma parceira de confiança no avanço do treinamento de aviação de classe mundial."

Desde 2003, a Universidade Hanseo tem expandido continuamente suas capacidades de treinamento por simulação com a Frasca. Sua frota atual inclui um Piper Seminole, um Cessna 172 e um Frasca 342 (Bell 206). A mais recente aquisição proporcionará aos alunos uma experiência de treinamento imersiva e de ponta, que inclui um sistema visual cilíndrico de 220 graus.

"Estamos orgulhosos de nossa longa relação com a Universidade Hanseo e honrados por ela continuar escolhendo a Frasca para preparar a próxima geração de pilotos", disse John Frasca, presidente da Frasca International. "Com a adição do novo simulador do Cessna 172, a Hanseo continuará oferecendo treinamento seguro, consistente e de ponta para os futuros aviadores."

O programa de aviação da Hanseo está entre os mais abrangentes da Ásia, contando com uma frota de 49 aeronaves, hangares multiuso, uma torre de controle e um aeródromo no campus — o primeiro desse tipo na Ásia e o primeiro em qualquer universidade privada do mundo. A nova adição do FTD coincide com os avanços recentemente anunciados pela Frasca em tecnologia de sistemas visuais com o lançamento do VITAL FVS 100, sublinhando a inovação e a liderança sustentada da empresa em simulação de alta fidelidade.

