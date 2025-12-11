Grupo de Desenvolvimento do Banco de Defesa, Segurança e Resiliência (DSRB) – Declaração Oficial
No dia 8 de setembro de 2025, o Grupo de Desenvolvimento do Banco de Defesa, Segurança e Resiliência (DSRB) realizou uma reunião de alto nível na City de Londres com representantes de 37 nações, incluindo todos os membros do G7, juntamente com a Comissão Europeia, a OTAN e o Parlamento Europeu , Bancos globais e agências de classificação de risco se reunirão para discutir o DSRB.
Diversos países já manifestaram a intenção de iniciar os trâmites formais necessários para a implementação do DSRB.
Esse padrão de engajamento em fases é comum na criação de instituições financeiras internacionais, que normalmente começam com um grupo central de nações âncora e se expandemàmedida que membros adicionais aderem por meio de negociações de estatuto e rodadas subsequentes de capital.
O DSRB foi concebido para complementar a iniciativa SAFE da União Europeia, oferecendo uma plataforma multilateral mais ampla que reúne as nações da OTAN e do Indo-Pacífico e mobiliza capital global para construir a capacidade de balanço necessária para financiar os gastos com defesa das nações e os investimentos em resiliência em longo prazo.
A iniciativa continua avançando junto aos governos, e um caminho claro se estabelece para a próxima fase de trabalho: discussões sobre a nação fundadora, desenvolvimento da carta magna e captação de recursos. O DSRB mantém o compromisso de apoiar uma base industrial aliada mais forte e resiliente por meio de financiamento escalável e de longo prazo.
