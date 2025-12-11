QuantrolOx lança VIDYAQAR, primeira plataforma quântica de arquitetura verdadeiramente aberta para educação, pesquisa, testes e benchmarking

A QuantrolOx anunciou hoje um marco significativo em tecnologia quântica com o lançamento da VIDYAQAR, a primeira plataforma quântica de arquitetura verdadeiramente aberta do mundo, desenvolvida especificamente para educação, pesquisa, testes e benchmarking. O sistema foi apresentado hoje na Índia e estará disponível mundialmente no primeiro semestre de 2026.

VIDYAQAR - A complete quantum platform with cryogenics, control hardware and QPU - powered by Quantum EDGE.

O nome VIDYAQAR deriva do sânscrito Vidy?kar, que significa “promover sabedoria, conceder conhecimento ou ciência” – uma representação fiel da missão da plataforma de ampliar o acesso a hardware quântico avançado e acelerar a inovação.

Uma plataforma quântica completa, aberta e escalável

A VIDYAQAR é um sistema quântico supercondutor conectado e totalmente aberto, que integra:

Criogenia

Eletrônica de controle

Unidade de Processamento Quântico (QPU)

Stack integrado de software Quantum EDGE

Projetada para organizações que estão ingressando no domínio quântico pela primeira vez, a VIDYAQAR permite que equipes iniciem experimentos já no primeiro dia, personalizem cada camada do sistema sem restrições e ampliem sua infraestrutura ao longo do tempo.

Trata-se da verdadeira arquitetura aberta: transparente, flexível e modular.

Por que a VIDYAQAR é importante

Um ecossistema quântico dinâmico exige bancos de testes abertos e compartilhados, onde hardware, software e métodos de controle possam ser prototipados, validados e avaliados. A VIDYAQAR preenche essa lacuna crítica.

A plataforma apoia estratégias quânticas nacionais ou institucionais ao possibilitar:

Prototipagem rápida de novas ideias em hardware, software e controle quântico

Colaboração entre universidades, laboratórios governamentais e indústria

Desenvolvimento de padrões, estruturas de interoperabilidade e capacidades locais

Implementação de uma rede nacional escalável de sistemas quânticos

A VIDYAQAR é baseada no computador quântico de arquitetura aberta da QuantrolOx em Delft, já operante com múltiplas QPUs, stacks de eletrônica e componentes criogênicos.

Feita para aprendizado e para P&D de alto nível

A VIDYAQAR é não apenas uma plataforma robusta para pesquisa, mas também um ambiente ideal para formação da próxima geração de especialistas em tecnologia quântica. Seus principais recursos incluem:

Quantum EDGE Academy – Programa abrangente de treinamento em hardware quântico supercondutor

– Programa abrangente de treinamento em hardware quântico supercondutor Python em SDK – Programabilidade completa para experimentos, bibliotecas e fluxos de trabalho personalizados

– Programabilidade completa para experimentos, bibliotecas e fluxos de trabalho personalizados Automação integrada com o Quantum EDGE – Acelera a inicialização, caracterização, calibração e ajustes

– Acelera a inicialização, caracterização, calibração e ajustes Escalabilidade modular – Possibilidade de evoluir de um sistema único para um “sistema de sistemas” com orquestração central

Disponibilidade

A VIDYAQAR foi lançada hoje na Índia e estará disponível para clientes do mundo todo no 1º semestre de 2026.

A QuantrolOx convida universidades, centros nacionais de pesquisa e laboratórios industriais de P&D que buscam uma plataforma quântica aberta e extensível a se juntarem a nós nesta jornada rumo ao futuro da computação quântica.

Sobre a QuantrolOx

A QuantrolOx desenvolve o Quantum EDGE, uma plataforma de medição e automação de última geração que potencializa a P&D em computação quântica. O Quantum EDGE oferece capacidades líderes do setor em medição e automação, com uma interface moderna e intuitiva, projetada para simplificar a complexidade do hardware quântico. Funciona imediatamente após a instalação e se integra a instrumentos líderes do mercado. O Quantum EDGE é desenvolvido e testado em setups quânticos reais com múltiplas QPUs em diversas arquiteturas, garantindo funcionamento confiável em ambientes laboratoriais reais.

Em vez de equipes compostas por doutores passarem dias ajustando qubits manualmente, o Quantum EDGE pode caracterizar e ajustar automaticamente uma porta de 2 qubits em menos de 25 minutos, de forma consistente. Isso permite milhares de ciclos de desenvolvimento por ano, em vez de apenas alguns, acelerando significativamente a evolução dos qubits. Essa iteração rápida é essencial para construir computadores quânticos tolerantes a falhas.

