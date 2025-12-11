O relatório Year in Help 2025 da GoFundMe revela uma comunidade global de apoiadores em crescimento

A GoFundMe divulgou hoje seu relatório 2025 Year in Help (Ajuda para o Ano de 2025), oferecendo uma visão abrangente de como indivíduos e organizações sem fins lucrativos se uniram na plataforma para apoiar uns aos outros em momentos de crise, marcos importantes e oportunidades. Em um ano marcado por desastres naturais e necessidades diárias crescentes, o poder da ajuda uniu comunidades como nunca antes: com uma média de 2,5 doações por segundo, pessoas em todo o mundo recorreramàGoFundMe para ajudar outras pessoas, apoiar organizações sem fins lucrativos e fortalecer comunidades.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251209437229/pt/

GoFundMe's 2025 Year in Help. This year, our community showed that kindness knows no borders. From town to town and across oceans, people came together to give and get help, creating a global network of support. This is the story of how generosity traveled across the world in 2025, connecting us all.

Este ano, as pessoas demonstraram seu apoio por meio de mais de 47 milhões de doações para campanhas de arrecadação de fundos individuais e 32 milhões de doações para organizações sem fins lucrativos e amplificaram ainda mais as causas ao compartilhar as campanhas de arrecadação de fundos mais de 72 milhões de vezes. O desejo de ajudar foi ainda mais longe: mais de 155.000 pessoas iniciaram uma campanha de arrecadação de fundos para uma organização sem fins lucrativos, quase metade delas pela primeira vez, não apenas para doar, mas para inspirar outras pessoas a se juntarem a elas. A categoria Caridade se tornou a que mais cresceu este ano, seguida por Contas mensais e Fé. Juntos, esse impulso mostra uma plataforma impulsionada por atos individuais de generosidade e pelo trabalho vital e contínuo de organizações sem fins lucrativos que usam a GoFundMe para promover suas missões.

“A GoFundMe é única porque reúne pessoas e organizações sem fins lucrativos de 20 países para se ajudarem mutuamente”, disse Tim Cadogan, CEO da GoFundMe. “Seja para celebrar as maiores conquistas da vida ou para apoiar entes queridos, vizinhos ou causas importantes, as pessoas recorremàgrande comunidade engajada da nossa plataforma — e o nosso objetivo é tornar isso mais fácil e oferecer um ambiente confiável para apoio contínuo e conexão. O que continuamos a observar é que, quando as necessidades aumentam, indivíduos e organizações sem fins lucrativos respondem com ainda mais generosidade.”

A Irlanda liderou a lista como o país mais generoso pelo sétimo ano consecutivo. O ranking deste ano também coincide com o 10º aniversário da GoFundMe na Austrália, país reconhecido entre as nações mais generosas. Os países mais generosos da GoFundMe em 2025, medidos pelo número de doadores per capita, são:

Irlanda Estados Unidos Reino Unido Austrália Canadá Países Baixos Alemanha Suíça Áustria Itália

Em toda a plataforma, 2025 revelou uma verdade universal: não importa a causa, as pessoas se apoiam umas às outras em todos os aspectos da vida. Mais de 95.000 pessoas recorreramàGoFundMe com o sonho de iniciar seu próprio negócio, e o apoio a campanhas empresariais continuou crescendo. Mais campanhas foram iniciadas para apoiar bancos de alimentos do que para qualquer outra causa comunitária. E os indivíduos agiram – com campanhas de voluntariado aumentando em 3 vezes. Quando as pessoas não sabiam a quem recorrer em momentos de crise, nossa comunidade mostrou-se um lugar de ajuda confiável – arrecadando US$ 330 milhões para alívio de desastres naturais. Jovens atletas com aspirações olímpicas usaram a plataforma para ajudar a realizar seus sonhos, e mais de 95.000 doadores apoiaram esses jovens na construção de suas carreiras. Educadores receberam ajuda para equipar as salas de aula, já que o financiamento para materiais escolares aumentou em mais de 50%. E quando o financiamento para despesas essenciais cresceu 20% neste ano, as comunidades intervieram — oferecendo ajuda direta a indivíduos e doando para organizações sem fins lucrativos que fornecem recursos aos necessitados, especialmente aqueles que enfrentam insegurança alimentar.

O relatório deste ano também reflete como a tecnologia pode ser usada para apoiar pessoas e causas de forma mais fácil, rápida e eficaz. Em 2025, a GoFundMe lançou o Giving Funds, a versão da GoFundMe para um fundo de doação moderno que remove todas as barreiras de entrada para tornar a poupança, o investimento e a doação para fins filantrópicos mais acessíveis. A empresa reinventou a forma como as pessoas se conectam com causas por meio de desafios sociais que transformam atividades cotidianas em ações coletivas e inspirou mais de 80.000 organizadores a se mobilizarem por uma causa sem fins lucrativos — com participantes se inscrevendo para correr, caminhar, pedalar e nadar mais de 9,6 milhões de quilômetros, uma distância suficiente para ir e voltar da Lua mais de 12 vezes. As inovações da GoFundMe baseadas em IA continuaram simplificando e fortalecendo a arrecadação de fundos, com essas ferramentas ajudando indivíduos e organizações sem fins lucrativos a compartilhar suas histórias e arrecadar fundos com mais eficácia — usadas mais de 70 milhões de vezes até o momento.

Este ano também marcou 15 anos de generosidade na GoFundMe, um marco moldado por atos pessoais de ajuda e pelas missões de organizações sem fins lucrativos que apoiam comunidades. Desde 2010, mais de US$ 40 bilhões em ajuda foram viabilizados por meio da plataforma, e mais de 166.000 organizações sem fins lucrativos receberam apoio. Desde o início, as organizações sem fins lucrativos têm sido essenciais para a GoFundMe, a primeira doação feita na plataforma foi de US$ 100 para uma instituição de caridade, definindo o tom do que a plataforma se tornaria: um lugar onde indivíduos se ajudam mutuamente e apoiam organizações sem fins lucrativos de maneiras que criam um impacto duradouro.

2025 reafirmou que a ajuda mais poderosa é a ajuda compartilhada — e que, quando pessoas e organizações sem fins lucrativos trabalham juntas, as comunidades prosperam.

Sobre a GoFundMe

A GoFundMe é uma plataforma de arrecadação coletiva impulsionada pela força da comunidade, dedicada a conectar pessoas e tornar possível que elas se apoiem mutuamente. Ao unir narrativa e arrecadação, a GoFundMe possibilita que pessoas e organizações sem fins lucrativos compartilhem suas histórias, criem conexões genuínas com apoiadores e alcancem suas metas de captação. Por meio de sua tecnologia poderosa, a GoFundMe capacita indivíduos e organizações a gerar um impacto significativo nas causas e comunidades que mais lhes importam. Até hoje, a plataforma já viabilizou mais de US$ 40 bilhões em ajuda para comunidades ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251209437229/pt/

Assessoria de mídia:

GoFundMe

press@gofundme.com