30 Milhões de Unidades: Grupo Automotivo Chinês Changan Alcança Marco Histórico de Produção e Inaugura Nova Era de Crescimento Global Centrado no Usuário e Impulsionado pela Tecnologia

O Grupo Automotivo Chinês Changan celebrou hoje um marco histórico com a produção de seu veículo de número 30 milhões – um AVATR 12 Edição Quad-Laser – saindo da linha de montagem na Fábrica de Inteligência Digital AVATR. Este feito marca a transformação da Changan em uma empresa global de tecnologia de mobilidade inteligente.

“Seguimos firmes no compromisso de oferecer mobilidade mais inteligente, sustentável e gratificante, atendendo às aspirações dos usuários globais por um futuro melhor”, afirmou Zhu Huarong, presidente do Grupo Automotivo Changan da China.

Segurança Intransigente: A “Jornada Segura de Volta para Casa”

A segurança é a principal prioridade da Changan, um compromisso que remonta a 1999, com o primeiro teste de colisão de minivan na China. Desde então, a empresa tem evoluído de estruturas de segurança passiva para avançadas intervenções ativas. Amparada pelo único Laboratório Estatal de Referência em Tecnologia de Segurança para Veículos Inteligentes do setor, a Changan utiliza seu sistema proprietário de verificação CA-ITVS para submeter os veículos a mais de 5 milhões de quilômetros de testes – garantindo uma vida útil de 10 anos ou 260 mil quilômetros.

Na era da mobilidade inteligente, a Changan está redefinindo os padrões de proteção com o recém-lançado “SDA Intelligence”. Indo além da defesa física, essa plataforma cria um ecossistema de segurança abrangente que protege tanto os ocupantes quanto seus dados, assegurando uma “Jornada Segura de Volta para Casa” em todos os aspectos.

Impulsionada por Tecnologia: Inovações que Fazem a Diferença

Guiada por suas estratégias Verde e Inteligente, a Changan está levando inovações concretas ao mercado. O Plano Verde foca na eletrificação, segurança das baterias e desenvolvimento do ecossistema de veículos de novas energias. Já o Plano Inteligente promove avanços em inteligência veicular, condução autônoma e conectividade. Entre os destaques estão o sistema de baterias Golden Shield, que oferece segurança superior, e o aquecimento por pulsos de alta frequência, ideal para eficiência em climas frios. A motorização BlueCore 3.0 oferece soluções híbridas e a combustão interna, combinando alto desempenho com economia de combustível excepcional. Essas tecnologias garantem que cada viagem seja eficiente e confiável.

Um Futuro Ousado: Mobilidade Inteligente e Alcance Global

Com foco em 2030, a Changan apresentou um plano ambicioso para se posicionar entre as 10 maiores marcas automotivas do mundo, com vendas anuais de 5 milhões de unidades. A expectativa é que, até lá, mais de 60% das vendas sejam de veículos de novas energias e 30% provenientes de mercados internacionais – consolidando sua presença no cenário global.

