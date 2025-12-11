Guiné emerge como a nova potência da transformação digital na África Ocidental

A República da Guiné atingiu um ponto de virada decisivo como potência digital regional. Ao sediar a Cúpula Transform Africa 2025, tornando-se a primeira nação francófona a receber este importante evento continental desde a sua criação em 2013, a Guiné confirmou a emergência de Conacri como um novo polo de inovação digital na África Ocidental.

Os números batem todos os recordes: mais de 7.000 participantes de 79 países, incluindo 47 ministros, 1.552 representantes governamentais, 584 líderes empresariais, mais de 590 startups e 14 memorandos de entendimento assinados. Nunca antes na história da Cúpula Transform Africa, uma mobilização como essa foi alcançada. Essa participação sem precedentes demonstra a confiança internacional na capacidade da Guiné de liderar os desafios da transformação digital na África.

"O progresso digital da Guiné resulta de escolhas feitas com clareza e convicção sob a liderança do presidente Mamadi Doumbouya", afirmou Rose Pola Pricemou, ministra dos Correios, Telecomunicações e Economia Digital da República da Guiné. "Os nossos avanços em infraestruturas, governança de dados e serviços públicos digitais refletem uma direção nacional consistente, alinhada com o futuro tecnológico de África. O reconhecimento recebido pela Guiné demonstra que o nosso país está pronto para contribuir em grande escala para a transformação digital do continente."

Este reconhecimento é baseado em conquistas concretas que estão a remodelar o panorama digital da África Ocidental. A Guiné implementou uma rede nacional de fibra ótica de 12.000 quilómetros, quadruplicando a sua capacidade de infraestrutura de 50 para 200 gigabits, com interligações com o Mali, a Costa do Marfim e a Serra Leoa, e projetos em curso no Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau.

Além da infraestrutura, a Guiné está desenvolvendo um ecossistema de inovação abrangente, incluindo um centro nacional de dados de nível III e uma rede crescente de polos digitais, seis dos quais já estão operacionais, com mais 20 planejados até 2026. Essas iniciativas são apoiadas por plataformas como a TELEMO, a plataforma digital nacional para compras públicas e serviços administrativos, que aprimoram a transparência e a eficiência da governança e estão alinhadasàvisão Simandou 2040, que enfatiza o papel da tecnologia na diversificação econômica e no desenvolvimento de habilidades.

O país reforçou seu arcabouço regulatório com uma nova lei de proteção de dados em processo de adoção e instituições-chave (ANSSI e ANDE) para garantir uma transformação digital segura. Iniciativas voltadas para a juventude, como o Grande Prêmio ANSUTEN, o RCUN3 e o Hackathon, demonstram um investimento significativo em capital humano digital.

Lacina Koné, CEO da Smart Africa, elogiou a "organização exemplar" da Guiné. "Conacri personificou verdadeiramente a visão da Smart Africa: uma África conectada, inovadora e soberana", declarou.

