A ascensão da inteligência artificial e a transição energética impulsionam o financiamento global de projetos para uma nova era

O financiamento global de projetos está entrando em uma era de transformação, impulsionada pela crescente demanda por capacidade energética, digitalização acelerada e grandes investimentos em infraestrutura, remodelando as prioridades de investimento em todo o mundo. Essas informações são de uma nova pesquisa feita pela CSC, com base nas respostas de 200 profissionais de financiamento de projetos, o estudo revela uma mudança de mercado em direção a projetos mais complexos e que exigem maior capital, além de uma maior dependência de capital privado.

O relatório mais recente da CSC, Financiamento de projetos em um ponto de inflexão: adaptando-se às novas realidades1, revela um setor que está se expandindo rapidamente em escala e complexidade, impulsionado por capital cada vez mais voltado para ativos de longo prazo e estrategicamente críticos.

A infraestrutura emergiu como a área com maior potencial de crescimento futuro, identificada por 70% dos entrevistados, seguida por energias renováveis ??(48%) e tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT) com 43%. Dentro do setor de energias renováveis, a energia eólica supera as expectativas com 50%, enquanto o gás natural renovável e o hidrogênio verde atingem 41% cada, ressaltando o impulso crescente das tecnologias de transição energética.

Regionalmente, a Europa lidera as perspectivas globais, com 39% dos entrevistados prevendo um crescimento significativo nos próximos três anos, seguida pelo Reino Unido (35%), Ásia-Pacífico (32%) e América do Norte (31%), refletindo uma carteira de investimentos global amplamente diversificada.

O aumento do consumo de energia, impulsionado principalmente por centros de dados que suportam inteligência artificial e a rápida digitalização, está remodelando as prioridades de investimento. Energia, tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT), transporte e infraestrutura social, juntamente com minerais críticos, estão prestes a ancorar a próxima onda de financiamento de projetos.

"A IA provavelmente impulsionará um aumento sem precedentes no financiamento de projetos, particularmente para centros de dados e infraestrutura associada", disse Christian Oakley-White, diretor-geral e chefe de financiamento de projetos da CSC. "À medida que o uso de data centers migra de serviços em nuvem para IA generativa, as necessidades de poder computacional, energia e financiamento crescerão exponencialmente. Ao contrário da infraestrutura em nuvem, que foi financiada em grande parte pelos fluxos de caixa internos das grandes empresas de tecnologia, a lacuna estimada em US$ 1,5 trilhão criada pelas demandas de capacidade da IA ??exigirá uma base de investidores e estruturas de financiamento muito mais amplas — desde fundos de private equity e fundos soberanos até empréstimos bancários, mercados de dívida pública e crédito privado."

As fontes de financiamento já estão se diversificando. Mais da metade dos entrevistados (53%) agora identifica o capital privado como uma fonte primária de financiamento de capital, juntamente com fundos de infraestrutura e instituições financeiras de desenvolvimento, enquanto 38% apontam o crédito privado como um contribuinte cada vez mais importante. No que diz respeitoàdívida, a dívida privada (45%) está intimamente ligada a plataformas de infraestrutura (48%), bem como a empréstimos sindicados locais (45%) e internacionais (42%).

A aceleração das atividades está gerando maiores pressões de execução. Os requisitos de KYC são citados por 80% dos entrevistados como o maior desafio, seguidos por prazos de financiamento apertados (69%) e conformidade regulatória (67%).

Como resultado, os entrevistados estão valorizando mais o suporte operacional: 60% citam soluções tecnológicas inovadoras que oferecem transparência em tempo real como a capacidade mais crítica em um parceiro fiduciário e de agência, enquanto 58% enfatizam a importância de serviços administrativos abrangentes e personalizados para gerenciar transações complexas, transfronteiriças e com múltiplas partes interessadas.

"A demanda global por novas fontes de energia, infraestrutura e capacidade digital está superando os canais de financiamento tradicionais", disse Bryan Gartenberg, diretor-geral e chefe global de vendas de Financiamento de Projetos e Agência de Empréstimos da CSC. "O capital privado está por entrar em cena para colmatar a lacuna, mas os negócios atuais exigem mais do que apenas financiamento. As partes interessadas precisam de parceiros com profundo conhecimento especializado e disciplina operacional para gerir transações complexas e transfronteiriças. A terceirização para prestadores de serviços fiduciários e de agenciamento experientes está a tornar-se essencial para entregar projetos de grande escala com rapidez e segurança."

Para receber uma cópia do documento da CSC Financiamento de projetos em um ponto de inflexão: adaptando-se às novas realidades para fazer o download do relatório, acesse: cscglobal.com/service/resources/project-finance-report-2026

ENCERRAMENTO

1 A CSC, em parceria com a PureProfile, entrevistou 200 profissionais de financiamento de projetos nas Américas, Reino Unido, Europa e Ásia-Pacífico para entender suas opiniões sobre as tendências que moldam o financiamento de projetos e os desafios.

