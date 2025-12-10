Projeto distribui 800 livros ‘Arte da Imagem’ a escolas e bibliotecas públicas

O projeto Arte da Imagem iniciou a distribuição gratuita de 800 exemplares do livro homônimo para escolas e bibliotecas públicas de Bauru e São Paulo. A publicação documenta as campanhas fotográficas produzidas por estudantes das duas cidades e marca o encerramento de mais uma etapa da iniciativa voltada à educação para o consumo consciente.

A entrega dos livros representa a fase final de um processo que envolveu oficinas, atividades formativas e orientações técnicas. Durante os últimos meses, alunos e professores foram convidados a refletir sobre temas relacionados às escolhas de consumo com foco em sustentabilidade e comunicação visual. As campanhas produzidas foram selecionadas e reunidas na edição impressa, agora disponibilizada para escolas da rede pública e bibliotecas.

Os dados consolidados indicam que o projeto mobilizou 90 participantes nas oficinas, 15 professores envolvidos diretamente e seis escolas representadas nas atividades formativas. No total, 63 campanhas foram submetidas e cerca de 540 alunos foram impactados pelas etapas de mobilização e desenvolvimento. O projeto também promoveu o Dia da Imagem, um encontro dedicado à experimentação técnica e criativa, que contou com 101 participantes.

Além de estimular práticas de comunicação, o projeto busca incentivar o pensamento crítico sobre hábitos de consumo, alinhado ao tema “Consumo Consciente: um passo importante para um futuro sustentável”. A proposta dialoga com metas previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aquelas relacionadas à educação de qualidade e ao uso responsável de recursos.

O Arte da Imagem é uma iniciativa da Horizonte Educação e Comunicação, com patrocínio da Coca-Cola FEMSA Brasil, via Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.