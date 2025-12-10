Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Projeto distribui 800 livros ‘Arte da Imagem’ a escolas e bibliotecas públicas

O projeto Arte da Imagem concluiu a distribuição gratuita de 800 exemplares do livro produzido por estudantes de Bauru e São Paulo. A publicação reúne campanhas sobre consumo consciente desenvolvidas nas oficinas, que mobilizaram alunos, professores e escolas da rede pública. A iniciativa reforça a educação para escolhas sustentáveis e o uso responsável de recursos.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/12/2025 18:49

compartilhe

SIGA
x
Projeto distribui 800 livros ‘Arte da Imagem’ a escolas e bibliotecas públicas
Projeto distribui 800 livros ‘Arte da Imagem’ a escolas e bibliotecas públicas crédito: DINO

O projeto Arte da Imagem iniciou a distribuição gratuita de 800 exemplares do livro homônimo para escolas e bibliotecas públicas de Bauru e São Paulo. A publicação documenta as campanhas fotográficas produzidas por estudantes das duas cidades e marca o encerramento de mais uma etapa da iniciativa voltada à educação para o consumo consciente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A entrega dos livros representa a fase final de um processo que envolveu oficinas, atividades formativas e orientações técnicas. Durante os últimos meses, alunos e professores foram convidados a refletir sobre temas relacionados às escolhas de consumo com foco em sustentabilidade e comunicação visual. As campanhas produzidas foram selecionadas e reunidas na edição impressa, agora disponibilizada para escolas da rede pública e bibliotecas.

Os dados consolidados indicam que o projeto mobilizou 90 participantes nas oficinas, 15 professores envolvidos diretamente e seis escolas representadas nas atividades formativas. No total, 63 campanhas foram submetidas e cerca de 540 alunos foram impactados pelas etapas de mobilização e desenvolvimento. O projeto também promoveu o Dia da Imagem, um encontro dedicado à experimentação técnica e criativa, que contou com 101 participantes.

Além de estimular práticas de comunicação, o projeto busca incentivar o pensamento crítico sobre hábitos de consumo, alinhado ao tema “Consumo Consciente: um passo importante para um futuro sustentável”. A proposta dialoga com metas previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aquelas relacionadas à educação de qualidade e ao uso responsável de recursos.

O Arte da Imagem é uma iniciativa da Horizonte Educação e Comunicação, com patrocínio da Coca-Cola FEMSA Brasil, via Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.



Website: https://edhorizonte.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay