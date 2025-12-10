Unimed é o plano de saúde mais lembrado pelos paraibanos

A Unimed João Pessoa recebeu, pela 16ª vez, o Prêmio Top of Mind nas categorias “Plano de Saúde” e “Hospital”. Promovida pelo Sistema Correio, um complexo de comunicação composto por emissoras de rádio, televisão e portal de notícias com cobertura em toda a Paraíba, a premiação reconheceu as marcas mais lembradas pelos consumidores da capital paraibana ao longo de 2025.

No segmento “Plano de Saúde”, conforme o resultado divulgado na edição impressa da revista Top of Mind - Edição 2025, disponível em PDF, a Unimed JP obteve 45,7% das menções das pessoas que responderam qual a primeira marca que vem à cabeça quando se fala nessa categoria. No segmento hospitalar, o Hospital Alberto Urquiza Wanderley, que integra a rede própria da operadora e tem perfil de atendimento para procedimentos de alta complexidade, recebeu 42,2% das menções.

A pesquisa que definiu os vencedores foi realizada pelo Instituto Consult, com metodologia quantitativa de opinião pública, ouvindo consumidores e potenciais consumidores de diferentes setores da economia local. A divulgação das marcas vencedoras ocorreu no último dia 3 de dezembro. A Unimed João Pessoa foi representada na solenidade pelo cirurgião cardiovascular Maurílio Onofre Deininger, membro do Conselho de Administração da instituição.

O presidente da Unimed João Pessoa, Gualter Lisboa Ramalho, informou que a operadora ganhou todas as edições do Top of Mind paraibano, sendo 15 vitórias consecutivas. A premiação foi retomada em 2025 pelo Sistema Correio de Comunicação após uma pausa de oito anos.

“A Unimed é uma marca forte em todo o Brasil e em João Pessoa é líder do segmento de saúde suplementar com uma carteira de mais de 180 mil beneficiários”, declarou Frank Ramalho, gestor de Marketing da Unimed João Pessoa.

Para Gualter Ramalho, o Top of Mind é um reconhecimento à qualidade dos serviços prestados pela Unimed João Pessoa. “Estamos sempre aprimorando a nossa assistência, investindo em infraestrutura, inovação e tecnologia para oferecer serviços de qualidade aos nossos beneficiários”, disse.

A carteira de mais de 180 mil beneficiários representa uma presença de mercado (Market Share) de 47,57% em sua área de atuação, composta por 38 municípios da Grande João Pessoa e Região do Brejo Paraibano. “De março de 2020, quando começou a atual gestão, até outubro deste ano, a carteira de clientes apresentou alta de 23%, passando de 146.402 para 180.086 vidas”, disse Flávia de Lourdes, superintendente de Mercado.

Esse crescimento vem repercutindo no desempenho econômico-financeiro. Em 2024, a Unimed JP teve um faturamento bruto de R$ 1,24 bilhão, uma alta de 9,26% em comparação a 2023, de acordo com dados divulgados na página 91 do Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2024.

A aposentada Maria Amélia Conceição Viana, 78 anos, é beneficiária da Unimed João Pessoa desde 1997. Desses 28 anos, morou seis nos Estados Unidos, mas manteve o plano ativo. “Todos os meses, meu irmão pagava a mensalidade. Não quis abrir mão do meu plano de saúde porque dá direito a tudo o que preciso”, afirmou. Maria Amélia disse que, além de se sentir segura com a assistência médico-hospitalar, utiliza os serviços adicionais oferecidos pelo plano. Já fez treino funcional e agora participa de práticas integrativas, como yoga, aromaterapia e relaxamento.

Na rede própria de atendimento, o Hospital Alberto Urquiza Wanderley, que ficou conhecido como o Hospital da Unimed, é o mais antigo e está em funcionamento desde 1999. A unidade foi a primeira a realizar transplantes de coração (2004), fígado (2004) e rim (2009) na Paraíba.

Durante a pandemia de covid-19, a Unimed João Pessoa estruturou o hospital para receber os beneficiários contaminados pelo coronavírus. De 2020 a dezembro de 2023, foram mais de 91,4 mil atendimentos a pacientes com covid. “O desempenho do Hospital Alberto Urquiza Wanderley durante a pandemia fortaleceu ainda mais a imagem da instituição junto à sociedade”, declarou Ricardo Queiroga, diretor de provimento da saúde da Unimed João Pessoa, pasta responsável por garantir a rede de assistência.

O trabalho na pandemia foi registrado em livro. Publicado pela Editora Gente, “A Missão” traz em 192 páginas relatos de médicos, profissionais de saúde, pacientes e gestores da Unimed João Pessoa sobre os desafios da maior crise sanitária da história recente da humanidade.

A gestão da Unimed João Pessoa tem investido na expansão da rede própria como estratégia para se manter uma marca forte no mercado paraibano. Desde 2020, quando Gualter Lisboa Ramalho assumiu a presidência, foram abertos dois hospitais, duas unidades de terapias especiais, um centro de reabilitação e terapias holísticas, um complexo pediátrico e um serviço de telessaúde.

Para 2026, foi anunciada nova expansão com a abertura de um hospital materno-infantil. O investimento inicial foi de R$ 8 milhões para aquisição do prédio, onde funcionava uma antiga maternidade. A expectativa é que o serviço comece a funcionar já no primeiro semestre de 2026, após reformas e melhorias. Gualter Ramalho adiantou que também estão previstos investimentos na área de tecnologia em 2026, mas, por estratégia de mercado, não informou mais detalhes.