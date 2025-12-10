Parceria entre Rodrigo Morais e Maestro Pinocchio registra milhões em 60 dias

A música “Deu Errado Pra Dar Certo”, parceria entre o cantor Rodrigo Morais e o produtor e compositor Maestro Pinocchio, alcançou mais de 3 milhões de visualizações em 60 dias no clipe oficial no YouTube. O resultado, segundo os envolvidos no projeto, foi obtido de forma orgânica, sem grandes investimentos em mídia digital.

A composição foi apresentada a Rodrigo Morais durante um processo de seleção de repertório e, de acordo com os artistas, não havia expectativa inicial de lançamento imediato. O cantor afirma que buscava uma faixa que se diferenciasse das tendências existentes no sertanejo. Ele relata que o projeto surgiu em um período de incertezas e que a receptividade do público superou as previsões iniciais.

Segundo o Maestro Pinocchio, ao revelar-se como autor da música, foi convidado a participar também como segundeiro na gravação. O compositor afirma que essa dinâmica contribuiu para um processo criativo mais espontâneo e colaborativo.

Pinocchio é conhecido por composições que integram o repertório de artistas como Rio Negro & Solimões, Jorge & Mateus, Daniel, Eduardo Costa e Gusttavo Lima. Ele explica que a decisão de lançar a faixa ocorreu após identificar que a canção correspondia ao perfil buscado por Rodrigo Morais no momento da escolha do repertório, destacando que costuma criar músicas sem direcioná-las previamente a intérpretes específicos.

Os artistas observam que o desempenho da faixa chama atenção diante do cenário competitivo da indústria fonográfica. Rodrigo Morais explica que altos valores costumam ser investidos em impulsionamento e divulgação no segmento sertanejo e afirma que o crescimento alcançado evidencia desafios enfrentados por artistas independentes em contextos de menor aporte financeiro.

Desde o lançamento, “Deu Errado Pra Dar Certo” vem sendo utilizada em vídeos de usuários nas redes sociais e tem registrado aumento de execuções em rádios regionais. Segundo o cantor, relatos enviados pelo público mostram diferentes interpretações atribuídas à música, muitas relacionadas a situações cotidianas e experiências pessoais.

A repercussão recente ampliou a visibilidade da colaboração entre Rodrigo Morais e Maestro Pinocchio, que passou a ser comentada entre profissionais e públicos do segmento sertanejo. De acordo com Rodrigo Morais, um novo lançamento da parceria já está em preparação, ainda sem data divulgada, devendo ser anunciado após a conclusão do processo de produção.