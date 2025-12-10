Chega ao mercado IA que tira dúvidas sobre diversidade

As iniciativas de diversidade e inclusão mantêm expansão contínua no ambiente corporativo. Ainda assim, dúvidas sobre quais linguagens adotar ou quais conceitos aplicar em diferentes contextos seguem frequentes.

Nesse cenário, a Iara se apresenta como uma aliada: trata-se de uma assistente de inteligência artificial (IA) gratuita, desenvolvida para oferecer orientações especializadas em diversidade e inclusão. Diferentemente de assistentes genéricos, a Iara foi treinada com conteúdos, metodologias, pesquisas e materiais próprios da consultoria Tree, reduzindo a dependência de fontes aleatórias e o risco de vieses.

A Iara funciona como apoio para equipes de RH, comunicação e produto na padronização de linguagem inclusiva em interfaces, políticas internas e treinamentos. Também atua como fonte de aprendizado, facilitando a consulta ágil de termos e orientações para materiais institucionais, eventos e trilhas de capacitação, além de servir como recurso complementar para programas de conformidade e governança de IA responsável.

Desenvolvida pela consultoria Tree a partir de um banco de dados construído ao longo de oito anos de atuação, a Iara reúne conteúdos, metodologias, pesquisas e boas práticas sobre o tema. Com linguagem acessível e base técnica consistente, esclarece dúvidas, explica termos e oferece referências para o uso adequado da linguagem inclusiva. Esse banco de dados incorpora a experiência acumulada pela Tree no desenvolvimento de projetos para mais de 300 empresas de diversos setores.

"Ela foi programada para seguir nosso propósito de disseminar informação, educar, inspirar e transformar", afirma a sócia-fundadora da Tree, Letícia Lara Rodrigues. Alinhada a esses objetivos, a Iara pode ser acessada gratuitamente em qualquer dispositivo. Inédita em seu formato, com banco de dados completo, referenciado e exclusivo, foi criada para disseminar informação de forma responsável e ampliar o acesso ao conhecimento sobre diversidade.

A persona da Iara simboliza esse propósito: é apresentada como uma mulher negra, LGBTI+ e pessoa com deficiência (PcD), refletindo o olhar interseccional que orienta o trabalho da Tree no ambiente corporativo.