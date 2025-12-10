Setor livreiro cresce em 2025 e impulsiona lançamentos

O mercado editorial brasileiro mantém trajetória positiva em 2025, refletindo sinais de reorganização observados desde o ano anterior. De acordo com o 4º Painel de Varejo de Livros no Brasil de 2025, realizado pela Nielsen Book e divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), o setor registrou crescimento de 15,84% em volume e 12,92% em valor no período.

O levantamento aponta que, no quarto trimestre de 2025, foram vendidos 3,93 milhões de exemplares, movimentando R$ 201,47 milhões. No mesmo período de 2024, a marca havia sido de 3,39 milhões de unidades e valor total de R$ 178,43 milhões. O desempenho reforça a tendência de retomada do varejo de livros.

Esse movimento também se insere em um cenário de busca por conteúdos cada vez mais especializados, como nas áreas jurídica e empresarial. No Brasil, a formação e a atuação profissional no Direito têm grande relevância, o que mantém a produção de obras voltadas a estudantes, candidatos a concursos e especialistas em temas como governança, conformidade, direito digital e regulação de novos modelos de negócios. O mercado editorial conta com um vasto conjunto de títulos jurídicos, consolidado como um dos segmentos mais tradicionais do setor.

Entre os segmentos que refletem esse movimento está o de direito empresarial; mudanças regulatórias, aumento das exigências de integridade nas empresas e a incorporação de tecnologias como inteligência artificial (IA) impulsionam lançamentos e atualizações de obras técnicas. “Os temas de governança, integridade e conformidade passaram a fazer parte da rotina de empresas de todos os portes. Hoje, não apenas grandes corporações, mas também pequenos negócios precisam compreender conceitos de compliance, gestão de risco e responsabilidade jurídica”, afirma a advogada Anna Christiane Silveira Sampaio Carloto.



Novo livro aborda compliance inteligente e integra governança tecnológica ao Direito

A obra “Compliance Inteligente e Direito Empresarial”, publicada pela Flórida Business Academy, aprofunda discussões sobre conformidade corporativa, inteligência artificial aplicada, governança e estruturação jurídica de pequenas e médias empresas. Voltado a advogados, gestores, empreendedores e estudantes, o livro explora a relação entre legislação, tecnologia e modelos regulatórios contemporâneos.

Anna Christiane analisa desafios atuais enfrentados pelas empresas, apresentando estratégias práticas para implementação de programas de integridade, prevenção de riscos e tomada de decisão orientada por dados. O conteúdo dialoga com o cenário econômico recente, marcado por novas dinâmicas de mercado e exigências mais rigorosas de conformidade.

Setor editorial segue em expansão

O lançamento da obra integra um momento em que o setor livreiro brasileiro amplia sua produção, diversifica formatos e recupera parte do fôlego perdido na última década. Com indicadores positivos no varejo desde o início de 2025 e maior procura por livros técnicos, o Brasil reforça a importância do mercado editorial como ferramenta de atualização profissional — especialmente em áreas reguladas como o Direito.

“O desempenho do ano e o interesse por publicações especializadas sugerem que o segmento jurídico seguirá como um dos pilares da produção nacional, acompanhando as transformações econômicas e tecnológicas que demandam profissionais cada vez mais preparados”, conclui Anna Christiane.