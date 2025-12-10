FAAC fortalece presença na América Latina com a Garen

A FAAC, multinacional italiana do setor de automação e controle de acesso, por meio de sua subsidiária brasileira Indústrias Rossi Eletromecânica Ltda, anuncia a assinatura de um acordo vinculante para a aquisição de participação majoritária na Garen Automação S.A. Essa aquisição visa acelerar a trajetória de desenvolvimento da FAAC e ampliar seu know-how de produtos para os mercados brasileiro e latino-americano.

A FAAC é um grupo internacional com atuação em cinco continentes e presença em 31 países, contando com mais de 50 subsidiárias e oito principais unidades de produção. As atividades do grupo estão organizadas em duas divisões principais: Access Solutions e Parking.

“Tenho o prazer de anunciar a aquisição da participação majoritária na Garen Automação S.A., empresa reconhecida por sua liderança no mercado de automatizadores de portão e soluções em controle de acesso”, declara Sergio Foresta, Country Director da FAAC Technologies.

“Com este movimento, a Indústrias Rossi Eletromecânica, o Grupo Wolpac e a Garen Automação passam a atuar em parceria estratégica, unindo experiência, tecnologia e capacidade produtiva para fortalecer a liderança do Grupo FAAC no setor e gerar novas oportunidades de crescimento e inovação”, completa Foresta.

José Márcio Ramirez, proprietário da Garen Automação S.A., acrescenta: “Nos últimos anos, vivenciamos juntos um período de grande crescimento. A Garen consolidou-se como uma das maiores indústrias de automatizadores do Brasil, referência em nosso segmento. Esse resultado é fruto do empenho, dedicação e compromisso de cada um dos nossos colaboradores, a quem expresso meu sincero agradecimento”.

“Diante dos desafios econômicos projetados para os próximos anos, e para manter o nível de investimentos e o ritmo de expansão da Companhia, decidi iniciar um movimento estratégico para a entrada de um novo sócio. As operações da Garen seguirão normalmente. Iniciaremos um processo estruturado de integração e captura de sinergias com as demais empresas do Grupo FAAC, conduzido com planejamento, transparência e responsabilidade. Esse movimento será gradual e não acarretará mudanças significativas em nossas operações, marcas ou equipes. Ao longo dessa jornada, manteremos todos informados sobre cada etapa e avanço desta nova fase”, completa Ramirez.

A transação está sujeita às condições usuais de fechamento e às aprovações necessárias. O encerramento da operação é esperado até o final deste ano.